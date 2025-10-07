Ισότιμη προστασία και οικονομική υποστήριξη και των νοτίων ελληνικών συνόρων με τα σύνορα της Ευρώπης, ζήτησε από την Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής τόνισε ότι η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία, η οποία όπως είπε «δεν έχει άρει το casus belli», ενώ εξακολουθεί να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών.

Επιπλέον, υπενθύμισε στον Ευρωπαίο Επίτροπο τα γεγονότα με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη η Ελλάδα στον Έβρο, επισημαίνοντας ότι «από τον Έβρο έως το Καστελόριζο και την Κρήτη, όπου έχουμε μεγάλες ροές, ζητώ κάλυψη της πατρίδας μου».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Αυτιάς υπογράμμισε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι είχε πετύχει τη χρηματοδότηση για την προστασία των συνόρων και κατέληξε λέγοντας, ότι το ίδιο πρέπει να επιτευχθεί και τώρα καθώς «το ζητά ολόκληρη η Ελλάδα».

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής:

«Τα νότια σύνορα της Ευρώπης, που είναι και Ελληνικά σύνορα, θα πρέπει ισότιμα να αντιμετωπιστούν, όπως και τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ερχόμενος στην Ελλάδα, ότι η χώρα μου απειλείται ευθέως από την Τουρκία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Απειλεί τα νησιά και παράλληλα κ. Επίτροπε δεν έχει άρει το casus belli.

Αντιλαμβάνεστε ότι το βάρος που πέφτει στις πλάτες μας είναι τεράστιο. Ζητώ λοιπόν ισότιμη κάλυψη και των συνόρων, των νοτίων συνόρων της Ευρώπης και επίσης θυμάστε κ. Επίτροπε τι έγινε στον Έβρο.

Από τον Έβρο λοιπόν έως το Καστελόριζο και την Κρήτη, όπου έχουμε μεγάλες ροές, ζητώ κάλυψη της πατρίδας μου. Το κάναμε αυτό, το πετύχαμε στην οικονομική επιτροπή πέρυσι, το ζητώ και τώρα και το ζητά ολόκληρη η Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ θερμά».

Παρακολουθήστε την ομιλία του κ. Αυτιά: