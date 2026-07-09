Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζητά τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης των αναγκών των εθνικών συστημάτων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών στα κράτη μέλη.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στάθηκε στην ανάγκη εξοικονόμησης πόρων για τα κράτη-μέλη, με παράλληλη ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των αρμόδιων μονάδων και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει έναν κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης των αναγκών των εθνικών συστημάτων πολιτικής προστασίας.

Με την ομαδοποίηση των εθνικών αναγκών, τα κράτη μέλη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα, αεροσκάφη, εξοπλισμό για τους πυροσβέστες και σύγχρονα μέσα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με σημαντικά χαμηλότερο κόστος, ταχύτερα και με μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα.

Η παρέμβαση του Αυτιά είναι η εξής:

«Χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα ενισχύει την πρόληψη και την ετοιμότητα. Γι’ αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει έναν κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης αναγκών των εθνικών συστημάτων πολιτικής προστασίας.

Με την ομαδοποίηση των εθνικών αναγκών, τα κράτη μέλη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα, αεροσκάφη, εξοπλισμό για τους πυροσβέστες και σύγχρονα μέσα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με σημαντικά χαμηλότερο κόστος, ταχύτερα και με μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα.

Οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα. Η απάντησή μας δεν μπορεί να περιορίζεται στα εθνικά σύνορα.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην πολιτική προστασία σημαίνει ισχυρότερη επιχειρησιακή ικανότητα για τις Εθνικές Αρχές και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες και τις περιουσίες τους».