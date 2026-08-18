Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο, οι οποίες συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά με ερώτησή του προς την Κομισιόν, την αναστολή κάθε χρηματοδότησης προς την Τουρκία.

Η ερώτηση είναι η εξής:

«Η Τουρκία προχώρησε μονομερώς στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται πέραν των χωρικών υδάτων της. Επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μου της Ελλάδας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’επέκταση εις βάρος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γι’ αυτό σας ζητώ να προχωρήσετε άμεσα σε πλήρη διακοπή κάθε ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Τουρκία. Η Κομισιόν πρέπει να αντιδράσει έμπρακτα και να μην περιοριστεί σε δηλώσεις. Ελπίζω στην άμεση παρέμβασή σας, όπως έχετε πράξει και στην περίπτωση άλλων τρίτων χωρών,όταν απειλούσαν κράτη-μέλη της ΕΕ»

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: