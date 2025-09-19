Με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης DanJørgensen, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητά άμεσα λήψη μέτρων για φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς αυτός ο ιδιότυπος ενεργειακός αποκλεισμός συνεχίζει να έχει τεράστιες συνέπειες στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, και την οικονομία. Είναι απαραίτητο οι τιμές του ρεύματος να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Αυτή η ανισορροπία πρέπει να τελειώσει.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, καλεί την Κομισιόν να χρηματοδοτήσει έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κεντρική Ευρώπη, ώστε Ελλάδα και χώρες της ΝΑ Ευρώπης να τύχουν ουσιαστικής μείωσης των υψηλών τιμών.

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής:

Το ενεργειακό τοπίο στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει αλλάξει ριζικά. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, είναι ακριβότερες κατά 2 έως 3 φορές, περισσότερο σε σύγκριση με τις χώρες που έχουν διασύνδεση.

Η Ελλάδα, συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά την Eurostat, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η μέση τιμή λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά κυμαινόταν περίπου στα 0,18 €/kWh (σε ευρώ ανά κιλοβατώρα), ενώ μετά την έναρξη του πολέμου οι τιμές εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα 0,30 €/kWh. Σήμερα έχουν υποχωρήσει στα 0,22€/kWh . Είναι αναγκαίο οι τιμές του ρεύματος να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Αυτή η ανισορροπία πρέπει να τελειώσει, καθώς έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Τι χρηματοδοτικά εργαλεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισορροπία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;

2) Θα χρηματοδοτήσει έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ώστε να μειωθεί το κόστος για οικογένειες και επιχειρήσεις;