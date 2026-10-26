«Πρέπει να ξεπαγιάσουν οι Ευρωπαίοι για να πάρει απόφαση η Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία;» Αυτό επισήμανε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, παρουσία του Επιτρόπου Προϋπολογισμού PiotrSerafin.

Ο Γιώργος Αυτιάς κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027ζήτησε την άμεση παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη μέλη για τον κλάδο της ενέργειας, υπενθυμίζοντας την επιτυχή κατάληξη για Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. «Η Ελλάδα, όπως μου ανέφερε ο κ. Ντομπρόβσκις, το πέτυχε στην Κομισιόν και το περνάει και από το Συμβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς ως μόνιμος εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το 2027 ανέδειξε την ανάγκη ολοκλήρωσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, τόνισε την κομβική σημασία της ενίσχυσης της άμυνας, της ασφάλειας των συνόρων και της ανταγωνιστικότητας, ώστε να ενδυναμωθεί η αυτονομία της Ευρώπης.

Η ομιλία του Έλληνα Ευρωβουλευτή είναι η εξής:

«Ζούμε την απόλυτη παγκόσμια οικονομική καταιγίδα και είμαστε στο κέντρο, γιατί η Ευρώπη δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση καιτο ξέρετε πάρα πολύ καλά.Άρα τι πρέπει να κάνουμε; Ως εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Προϋπολογισμό του 2027, προτείνω τα εξής κ. Επίτροπε: Γρήγορα, γρήγορα μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη, ώστε να βοηθήσουν τις κοινωνίες. Η Ελλάδα όπως μου ανέφερε εχθές ο κ. Ντομπρόβσκις το πέτυχε στην Κομισιόν και το περνάει και από το Συμβούλιο. Και το πέρασε η Ιταλία και πάει και η Πορτογαλία. Να βοηθήσουμε τις χώρες και τους λαούς. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να ξεπαγιάσουν οι Ευρωπαίοι για να πάρει απόφαση η Επιτροπή ή η Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία; Το άλλο που πρέπει να επιτευχθεί ταχύτατα είναι ηλεκτρική διασύνδεση, ενιαία αγορά ενέργειας, άμυνα, ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα. Να τα τρέξουμε κύριε Επίτροπε επιβάλλεται, σας ευχαριστώ θερμά».

Ακολουθεί η παρέμβαση του Ευρωβουλευτή: