Τη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για τη μείωση των τιμών του ρεύματος, την καταπολέμηση της ακρίβειας στις τιμές των αγαθών και την προστασία του εμπορικού κόσμου από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων χωρών, ζήτησε από τον Επίτροπο για τη Βιομηχανία Stéphane Séjourné, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι η Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να έχει χειροπιαστό όφελος για τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό. «Αυτό σημαίνει χαμηλές τιμές στα νοικοκυριά, ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και προστασία από τρίτες αγορές με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής καλεί την Κομισιόν να κινηθεί άμεσα κλείνοντας το δρόμο σε επικίνδυνα πακέτα ηλεκτρονικών αγορών που δεν τηρούν κανένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας, όπως ορθά είχε επισημάνει η OLAF στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Προστατέψτε τον κόσμο του εμπορίου από όσους κερδοσκοπούν μεταμορφώνοντας την Ευρώπη σε “χωματερή” με τα φθηνά προϊόντα τους. Κάντε το τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά».

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς πρέπει να έχει χειροπιαστό όφελος για τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό.

Δηλαδή, χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά, ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων και προστασία από τρίτες αγορές με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Κύριε Επίτροπε, κινηθείτε αποφασιστικά για να πέσουν οι τιμές του ρεύματος και να αποκατασταθεί η ισορροπία στις τιμές των αγαθών.

Κλείστε το δρόμο άμεσα σε επικίνδυνα πακέτα ηλεκτρονικών αγορών, που δεν τηρούν κανένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας, όπως ορθά ενημέρωσε η OLAF στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προστατέψτε τον κόσμο του εμπορίου από όσους κερδοσκοπούν μεταμορφώνοντας την Ευρώπη σε «χωματερή» με τα φθηνά προϊόντα τους. Κάντε το τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά».