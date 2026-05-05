Τη χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑΜΕΑ ζήτησε με ερώτησή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού κκ. Valdis Dombrovskis και Piotr Serafin, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής τονίζει ότι έχει γίνει αποδέκτης πολλών αιτημάτων από γονείς παιδιών ΑΜΕΑ και από αντίστοιχους συλλόγους, οι οποίοι του επισήμαναν ότι «αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους, όταν οι ίδιοι δε θα βρίσκονται πια στη ζωή, καθώς αυτά θα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς υποστήριξη». Οι γονείς καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά, ώστε τα πρότζεκτ που έχουν καταθέσει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των παιδιών τους, να λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Η ερώτηση του Ευρωβουλευτή Γ. Αυτιά είναι η εξής:

Χιλιάδες γονείς παιδιών ΑΜΕΑ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους, όταν οι ίδιοι φύγουν από τη ζωή. Αναζητούν λύσεις στο τραύμα και στο αίσθημα εγκατάλειψης που θα βιώσουν τα παιδιά τους.

Οι γονείς των ατόμων με αναπηρία, εμπιστευόμενοι την ευαισθησία σας, σας θέτουν τα εξής αιτήματα:

1. Να χρηματοδοτήσετε πρότυπα κοινωνικά κέντρα. Ήδη έχουν τεθεί υπόψη των κυβερνήσεων της E.E. υποδειγματικά πρότζεκτ. Γονέας και παιδί γερνούν μαζί και το παιδί συμμετέχει μέχρι τέλους στη ζωή του γονέα του, ο οποίος γίνεται θυσία για εκείνο και η δομή θα εγγυάται τη συνέχεια της φροντίδας.

2. Να παρέχετε κονδύλια για τη δημιουργία πρότυπων κέντρων εκπαίδευσης γονέων με παιδιά ΑΜΕΑ.

3. Να θεσπίσετε πανευρωπαϊκά το θεσμό του προσωπικού βοηθού για άτομα ΑΜΕΑ εντός των δομών διαβίωσης και να παρέχετε την ανάλογη οικονομική υποστήριξη.

4. Να χρηματοδοτήσετε τη δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά ΑΜΕΑ, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος, εθελοντής ή και φροντιστής.

5. Να καθιερώσετε τη 14η Μαΐου ως πανευρωπαϊκή ημέρα μητέρας παιδιού ΑΜΕΑ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα στηρίξει οικονομικά αυτή την εξόχως ανθρώπινη προσπάθεια;

2. Θα δώσει το πράσινο φως, ώστε τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν με ευρωπαϊκά κονδύλια αυτή την κοινωνική αναγκαιότητα;