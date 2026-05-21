Με απόλυτη σαφήνεια ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθεσε στην Επίτροπο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Roxana Mînzatu, την ανάγκη για την άμεση αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις κοινωνίες.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής πρόταξε στην ομιλία του ότι:

Σήμερα η κοινωνία επιθυμεί «σταθερό εισόδημα, προσιτή κατοικία, παιδεία, υγεία και αντιμετώπιση του δημογραφικού». Όλα τα παραπάνω δεν επιτυγχάνονται χωρίς χρηματοδότηση. Πρέπει άμεσα να αυξηθούν τα κοινωνικά κονδύλια.

Η ομιλία του Γ. Αυτιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε,

Γνωρίζω τις προσπάθειές σας για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη σ ’όλη την Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε έργα. Και η κοινωνική πολιτική έχει κυρίως ως έκφραση τον άνθρωπο. Τί θέλει ο κόσμος; Τί θέλουν τα νοικοκυριά; Τί θέλει η κοινωνία; Σταθερό εισόδημα, θέλει προσιτή κατοικία, θέλει δημογραφικό, στήριξη του δημογραφικού, παιδεία και υγεία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό; Χωρίς λεφτά δε μπορεί να γίνει. Άρα η πρότασή μου είναι αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων για να τραβήξουμε μπροστά. Να μπορέσουμε να κοιτάζουμε την κοινωνία στα μάτια».

