Η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που συνεδρίασε από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη, εξέτασε διεξοδικά το σύνολο της ατζέντας που αφορά την πορεία προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την πολιτική στρατηγική ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, κι όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξεδόθη μετά την ολοκλήρωσή της, «το αντίπαλο δέος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, ως ο κύριος πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος», κι επιβεβαίωσε πως «στρατηγικός στόχος είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εκλογές και να προχωρήσει στη συγκρότηση κυβέρνησης με κορμό το ΠΑΣΟΚ».

Υπογραμμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στο Συνέδριο του Μαρτίου με σαφή και καθαρή ιδεολογική ταυτότητα κι εκεί θα αναλυθούν και θα εξειδικευθούν τα βασικά ζητήματα της σοσιαλδημοκρατίας του 21ου αιώνα, ως σύγχρονη απάντηση στις κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι και παραμένει κόμμα εξουσίας, με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα με σχέδιο, πρόγραμμα και ευθύνη διακυβέρνησης και θα δώσει τη μάχη των εκλογών ως αυτόνομο πολιτικό κίνημα, με πλήρη πολιτική και προγραμματική αυτοτέλεια», υπογραμμίζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Στην κατεύθυνση αυτή, υιοθετείται η σαφής στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης και ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία από την αρμόδια επιτροπή, με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, με στόχο τη συμμετοχή πολιτών και στελεχών που σε προηγούμενες περιόδους απομακρύνθηκαν ή ακολούθησαν διαφορετικές πολιτικές επιλογές, ώστε να επιστρέψουν και να συμβάλουν με τις ιδέες και την εμπειρία τους. «Η διαδικασία της διεύρυνσης θα συνεχιστεί δυναμικά και στην περιφέρεια, με τη συμμετοχή σημαντικών στελεχών. Κατέστη σαφές ότι το ζήτημα της πρόσκλησης και της ένταξης βουλευτών αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου, ο οποίος έχει και την ευθύνη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Για το θέμα των συνεργασιών, σημειώνεται πώς «το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει και θα εντείνει τη συνεργασία του με κόμματα, πολιτικές ομάδες, οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς: στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο των συνδικάτων, με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και την προώθηση της πολιτικής αλλαγής».

Η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, προσδιόρισε τη στάση του κόμματος για την «υπόθεση Παναγόπουλου»:

«Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη. Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος, ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ», αναφέρει στην απόφασή της και τονίζει: «Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται. Οφείλουμε όλοι και πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ, που έχει ιστορική σχέση με τους εργαζόμενους, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έφεραν στην επιφάνεια, για μια ακόμα φορά, τα τελευταία γεγονότα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, τον αναγκαίο απεγκλωβισμό από κατεστημένες εξουσιαστικές αντιλήψεις, καθώς και από κάθε είδους εξαρτήσεις. Τη μάχη αυτή θα την δώσουμε μαζί με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας, στις συνδικαλιστικές παρατάξεις που λειτουργούν στα πλαίσια των πολιτικών μας θέσεων και καταστατικών προβλέψεων και συμμετέχουν στο Κίνημά μας γιατί έχουν πίστη στις κοινές μας αξίες, στους στόχους που επιδιώκουμε, στον αγώνα που δίνουμε. Όλους αυτούς, τους καλούμε να συμμετέχουν και να συζητήσουμε στον προσυνεδριακό διάλογο, στο συνέδριό μας και στις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.