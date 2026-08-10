Στην επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών προχώρησε η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη οικονομική κάλυψη των υπερωριών, των νυχτερινών και της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Την σχετική απόφαση, συνολικού ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Πώς κατανέμονται οι επιπλέον ώρες εργασίας

Με βάση τη νέα υπουργική απόφαση, προβλέπεται η αύξηση των ωρών εργασίας ανά εποχικό πυροσβέστη ως εξής:

156 επιπλέον ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

υπερωριακής απασχόλησης. 204 επιπλέον ώρες νυχτερινής εργασίας.

νυχτερινής εργασίας. 60 επιπλέον ώρες εργασίας για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Κονδύλι 3 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης

Η συνολική πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ανέρχεται στο ποσό των 3.043.900 ευρώ. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός κατανέμεται εξής:

552.000 ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης.

διατίθενται αποκλειστικά για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης. 491.900 ευρώ αφορούν την αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας, καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Κινητοποίηση των εποχικών πυροσβεστών στην Τρίπολη

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (10/08), οι εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Οι διαδηλωτές φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια ως φόρο τιμής στη μνήμη των πεσόντων συναδέλφων τους.

Με κεντρικό σύνθημα «οι φωτιές δεν είναι εποχικές», οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν: