Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με αφορμή τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Πρωταγωνιστές» του επεισοδίου ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο πρόεδρος του συνδικάτου οδηγών ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση, ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό για «χουντικές» πρακτικές σε βάρος των οδηγών ταξί, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του κ. Κυρανάκη, αλλά και της προεδρεύουσας, Φωτεινής Αραμπατζή.

Ο απίστευτος διάλογος

Λυμπερόπουλος: Οργανώνετε να μιλήσει στην επιτροπή (η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών ταξί) για να πάρει μετά συγχαρητήρια ο κύριος Κυρανάκης. Είναι ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου.

Κυρανάκης: Απαράδεκτος!

Λυμπερόπουλος: …δικτατορικών αποφάσεων. Που δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό.

Aραμπατζή: Διαγράφεται από τα πρακτικά.

Λυμπερόπουλος: Διαγράφτε τα όλα. Εγώ τα λέω στον κόσμο.

Καραγεωργοπούλου: Αυτό είναι λογοκρισία κυρία Πρόεδρε.

Αραμπατζή: Εσείς που λαμβάνετε τον λόγο από το προεδρείο ως μη μέλος της επιτροπής, μιλάτε για λογοκρισία; Εσάς σας αρέσει να εκφέρονται τέτοιες εκφράσεις στο κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ.

Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Υπερασπίζομαι τη ζωή 30.000 οικογενειών. Δεν έχει κάνει διαβούλευση με την κοινωνία των ταξιτζήδων. Όσες εισηγήσεις κάναμε εμείς πριν τη διαβούλευση. Μετά, πρόσθεσε πράγματα που είναι εξαντλητικά για τον κλάδο. Μας είχε μια απάντηση. Απειλή σε προσωπικό επίπεδο ακόμη και για τη ζωή μου, σηκώνοντας τον δείκτη του χέριου του. ‘Θα δεις τι θα πάθεις’, μου είπε μέσα στο γραφείο του.

Κυρανάκης (Εκτός μικροφώνου): Είστε ψεύτης.

Λυμπερόπουλος: Είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης.

Ο κ. Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης των ταξί, λέγοντας πως όλη η Ευρώπη έχει μεταφέρει την ρύθμιση για το 2035 σε αντίθεση με τη χώρα μας και πως δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για να εφαρμοστεί.

«Ούτε σε ένα καράβι μπορείς να μπεις, αν έχεις πάνω από 40% στην μπαταρία. Για αυτό δεν ήρθαν οι σύμμαχοί του εδώ. Ντροπή κ. Κυρανάκη», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε, με αφορμή τη ρύθμιση για το ποινικό μητρώο: «την κάνεις αυτή τη δουλειά για να τελειώσουν τα ταξί στη χώρα μας. Θα σας έχει φωτογραφία ο κάθε ταξιτζής στο αυτοκίνητό του».

Σφοδρή επίθεση κατά Κυρανάκη

Ο πρόεδρος της ΣΑΤΑ, προχωρώντας στην κεντρική του τοποθέτηση, κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για άρνηση διαλόγου και διαβούλευσης με τους ταξιτζήδες. «Σας κάναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις και, αντί απάντησης, μας δώσατε απειλές. Με απείλησες ακόμα και για τη ζωή μου. “Θα δεις τι θα πάθεις”, “είσαι πολιτικός απατεώνας”, αυτά μου είπες», ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος, με τον αναπληρωτή υπουργό να τον διαψεύδει. «Είσαι ψεύτης. Τα είπες μπροστά σε 5 άτομα», συνέχισε ο γνωστός συνδικαλιστής, για να επικεντρώσει τα πυρά του στις διατάξεις που καθιστούν την ηλεκτροκίνηση υποχρεωτική για τα ταξί.

«Γιατί με περιορίζεις να μην μπορώ να πάω ούτε μέχρι το Λουτράκι; Μπορώ να πάω εγώ στην Καλαμάτα ή να κάνω τον γύρο της Πελοποννήσου; Όλη η Ευρώπη έχει πάει την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2035. Άλλες χώρες έχουν κάνει πιστοποίηση και υποδομές. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ντροπή, κ. Κυρανάκη», είπε, θυμίζοντας τον «ανένδοτο» αγώνα που είχε προκαλέσει την περίοδο των μνημονίων.

«Ο κάθε ταξιτζής θα σας έχει φωτογραφία στα αυτοκίνητά του»

Ο κ. Λυμπερόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του και για τις ρυθμίσεις που αφορούν το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών-οδηγών ταξί. «Εσείς, οι υποψήφιοι βουλευτές, τι ποινικό μητρώο καταθέτετε; Είναι γενικής χρήσεως αλλά για εμάς βάζετε δικαστικής χρήσεως, για να πετάξετε έξω τους ταξιτζήδες», είπε.

Την ίδια στιγμή, κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και τους βουλευτές να το καταψηφίσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τόνισε: «Ο κάθε ταξιτζής θα σας έχει φωτογραφία στα αυτοκίνητά του. Ποιοι ψηφίσατε την καταστροφή του. Ο Λυμπερόπουλος δεν πολεμιέται γιατί εκφράζει μόνο τα ταξί. Δεν βάζετε κανόνες στις πολυεθνικές. Κλέβουν τη χώρα και τον ταξιτζή, παρά τις αποφάσεις της Ευρώπης. Καλέσατε σήμερα και την Uber. Ντροπή σας. Έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού την κοινωνία, σπάζοντας τη δημόσια μεταφορά. Δεν θα σας περάσει. Θα περάσετε πάνω από τα κορμιά μας. Δεν είναι εκσυγχρονισμός αυτό. Είναι οπισθοδρόμηση. Θέλετε να κάνετε τον ταξιτζή να μην μπορεί να επιβιώσει και να τα δώσετε στους ιδιώτες. Ο Βασιλάκης και η Uber και η Επιτροπή Ανταγωνισμού σου φτιάχνουν το νομοσχέδιο. Έκανες ατόπημα, Κυρανάκη. Δολοφόνησες τη δημοκρατία των ταξιτζήδων. Χαμογέλα σαν τον Νέρωνα».

