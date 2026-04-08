Πρωτοφανής ένταση δημιουργήθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο παρουσιαστής της εκπομπής «10 Παντού», Νίκος Στραβελάκης, ανέβασαν στα… ύψη τους τόνους, με αφορμή την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Όλα ξεκίνησαν από μια ερώτηση προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις διαφωνίες των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για τους χειρισμούς της στη δίκη που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες. Αρχικά η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε λέγοντας «δεν με αφήνετε να μιλήσω» με τον παρουσιαστή να απαντά πως «εγώ θέλω να ρωτήσω».

Έπειτα η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε προς τον Νίκο Στραβελάκη: «Θέλετε να προκαλέσετε μια αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων» και εκείνη τη στιγμή ο παρουσιαστής διέκοψε λέγοντας «δεν θέλω να προκαλέσω καμία αίσθηση, σας ρωτώ για να απαντήσετε και μου αποδίδετε κατηγορίες» και πρόσθεσε: «Αν η απάντησή σας είναι 12 λεπτά σε μια συνέντευξη 20 λεπτών, απλώς θα σας παρακολουθούμε να μιλάτε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Επειδή είστε υπέρ του διαλόγου, για αυτό σας ρωτάω».

Σε εκείνο το σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου του 2008 στα Εξάρχεια. «Ακούστε κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε εσείς, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν δήθεν επίθεση».

Ο παρουσιαστής αντέδρασε άμεσα λέγοντας αρκετές φορές «δεν θυμάστε καλά» και στη συνέχεια ανέβηκαν οι τόνοι με τον Νίκο Στραβελάκη να λέει: «Εγώ πήρα θέση και είπα σε αυτό το δελτίο ”βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός”. Εγώ το είπα! Μην το παραλείπετε. Εγώ είπα στον αέρα ”βγάλτε τον ήχο είναι πλαστός” και υπάρχει, έχει μεταδοθεί».

«Υφίσταμαι μια επίθεση εδώ» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας ξανά ότι δεν της επιτρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που της θέτουν ο ίδιος και η συμπαρουσιάστριά του Μίνα Καραμήτρου.

Αφότου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε να απαντά σε ερώτηση της Μίνας Καραμήτρου, ο Νίκος Στραβελάκης επανήλθε λέγοντας: «Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλοιώνετε πραγματικά προσωπικά που με θίγουν προσωπικά. Δεν έθιξα εγώ την υπόθεση Γρηγορόπουλου».

«Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε με τον Κορκονέα να το επικαλείται» απάντησε η Κωνσταντοπούλου σε υψηλές εντάσεις με τον Στραβελάκη να λέει «δεν καταλαβαίνω γιατί με στοχοποιείτε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης τότε είπε: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλάβετε τόσες φορές τη συκοφαντία του Φλωρίδη ότι είμαι Χρυσή Αυγή. Εγώ σας καταγγέλλω ότι παρεμποδίζετε τις απαντήσεις μου».

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο δημοσιογράφος είπε: «εγώ επέμενα να έρθετε εδώ και με καταγγέλλετε ότι παρεμποδίζω τις απαντήσεις σας» καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Μου κάνετε κάποια χάρη; Δεν είναι δημόσια η εκπομπή; Είναι δικό σας τσιφλίκι; Είπατε 15 φορές Χρυσή Αυγή. Με έχετε διακόψει αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε. Είναι καλό που τα βλέπει ο κόσμος για να καταλαβαίνει. Τα κίνητρα δεν είναι αγαθά, ούτε δημοσιογραφικά». Ο παρουσιαστής της εκπομπής του Open απάντησε έξαλλος: «Δεν θα μου αποδώσετε εμένα κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν πολιτικό να μου αποδώσει κίνητρα για τα ερωτήματά μου. Είμαι δημοσιογράφος, δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».

«Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε σκηνή στην εκπομπή σας. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε και να με λοιδορείτε» ήταν η απάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Θα βαφτίσετε λοιδορία το δημοσιογραφικό ερώτημα;» διερωτήθηκε ο δημοσιογράφος με την Κωνσταντοπούλου να λέει «Ρίχνετε νερό στον μύλο αυτών που μου επιτίθενται. Να μιλήσετε έτσι και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Φλωρίδη» και συμπλήρωσε: «Βεβαίως και έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε, αλλά εμένα γιατί με παρεμποδίζετε; Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα