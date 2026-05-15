Άγρια κόντρα ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιαδη εκτυλίχθηκε σήμερα στη Βουλή, όπου ακούστηκαν εκφράσεις όπως «είσαι φασίστας» και «είστε αισχρή».

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι έχει χρηματίσει πρώην υπάλληλο του κόμματός της για να λέει ψέματα αναφορικά με εργασιακά ζητήματα.

«Κάθε φορά που θα ισχυρίζεστε ψευδώς, ότι υπάρχει εργαζόμενος ή εργαζόμενοι, που είναι απλήρωτος ενώ εργάζεται θα μηνύεστε» είπε η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

«Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται μέσα Φεβρουαρίου του 2025, δεν εργάστηκε ποτέ έκτοτε, δεν διεκδίκησε ποτέ έκτοτε δεδουλευμένα. Αντιθέτως έστελνε μηνύματα τα οποία είναι όλα γραπτά και λένε πόσο με ευχαριστεί, πόσο με εκτιμά, πόσο εκτιμά την Πλεύση Ελευθερίας. Είναι γνωστό ότι η γυναίκα αυτή πρώτον, κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια, έχει κλεισμένες εμφανίσεις ως τραγουδίστρια από τον Μάρτιο του 2025 και μετά, βρισκόταν στην Πάρο και όχι στην Αθήνα όλο το διάστημα που εσείς ισχυρίζεστε ψευδώς και συκοφαντικώς ότι δήθεν ήταν εργαζόμενη» πρόσθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Εκτός ελέγχου βγήκε η κατάσταση στη Βουλή όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να αντικρούσει τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για «στημένο» χρηματισμό κατά της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι φωνές της διέκοπταν διαρκώς τον υπουργό, με την ένταση να κορυφώνεται όταν η ίδια του φώναξε «είσαι φασίστας», δημιουργώντας σκηνικό απόλυτης αναστάτωσης στην αίθουσα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «Μου προκαλεί αηδία, πρόκειται περί αίσχους.Είστε αισχρή» και «κύριε Πρόεδρε σας ζητώ προστασία! Προσπαθώ να συγκρατηθώ! Πόσο να αντέξω; Προστατεύστε με! Ας βγει έξω αν δεν αντέχει. Βγείτε έξω να πιείτε νερό, να ηρεμήσετε».