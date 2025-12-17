Αδιανόητη επίθεση από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, δέχτηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μην με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στον διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, παρά το σοκ και τον πόνο (διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χτύπημα από έναν πρώην αθλητή ύψους 1.97), του απευθύνθηκε φωνάζοντας του: «Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μην σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ, χτυπημένος, για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος, με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχτηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο WhatsApp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον, ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Ο Φάμελλος τον διέγραψε από την Ευρωομάδα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «έθεσε εκτός Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της Ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη».

Η μήνυση που υπέβαλε ο κ. Γιαννόπουλος κατά του ευρωβουλευτή: