Σοβαρό επεισόδιο με βαριές εκφράσεις, ύβρεις και καταγγελίες για απειλές σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, με αφορμή τη συζήτηση για την κοπή ενός ελαιόδεντρου.

Πρωταγωνιστές της έντασης ήταν ο αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Θόδωρος Σμυρλιάδης, και η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», Ειρήνη Κουνενάκη, η οποία καταγγέλλει ότι δέχθηκε ωμή, τραμπούκικη και υβριστική επίθεση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Το χρονικό του επεισοδίου για την κοπή της ελιάς

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, όταν εισήχθη προς συζήτηση απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τη μη κοπή μιας ελιάς στην οδό Παλλάδος Αθηνάς, με την Ειρήνη Κουνενάκη να θέτει ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Κατά τη συζήτηση, ο Θόδωρος Σμυρλιάδης παρενέβη υποστηρίζοντας ότι το δέντρο είχε ήδη κοπεί. «Έχει κοπεί. Καλά έκανε και κόπηκε. Εγώ την έκοψα!», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Κουνενάκη, η οποία ζήτησε εξηγήσεις για το πώς έρχεται προς συζήτηση ένα θέμα όταν η ενέργεια έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Παρά τις προσπάθειες ορισμένων μελών να ρίξουν τους τόνους σημειώνοντας ότι ο αντιδήμαρχος αστειευόταν, η κ. Κουνενάκη είπε «Πάμε για αυτόφωτο». Τότε ο κ. Σμυρλιάδης σηκώθηκε από τη θέση του και κινήθηκε προς το μέρος της, λέγοντας σε έντονο ύφος «Άμα σηκωθώ πάνω…» και αποκαλώντας τη «νούμερο». «Δεν απειλούμαστε για τις απόψεις μας», απάντησε η δημοτική σύμβουλος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Σύμφωνα με δεύτερο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η ένταση συνεχίστηκε και μετά τη λήξη της συνεδρίασης, με τον αντιδήμαρχο να απευθύνεται εκ νέου σε έντονο ύφος προς την Ειρήνη Κουνενάκη, λέγοντας: «Κάτσε καλά, γιατί δεν καταλαβαίνω εγώ καλά από τέτοια. Άκουσες; Χ… για το ποια με τραβάει βίντεο».

Ειρήνη Κουνενάκη: «Αυταρχισμός, τραμπισμός και θεσμική κατάντια»

Με εκτενή ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Ειρήνη Κουνενάκη καταγγέλλει «πρωτοφανές παραλήρημα αλαζονείας» από έναν εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ενώ ασκεί κριτική και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η «ουδετερότητα» απέναντι στη λεκτική βία χωρίς ρητή καταδίκη ισοδυναμεί με συνενοχή.

«Δεν μιλάμε απλώς για έναν αγενή άνθρωπο ή για μια ατυχή στιγμή. Μιλάμε για μια συστηματική, επικίνδυνη θεσμική υποβάθμιση. Είναι η απροκάλυπτη έκφραση του τοπικού “τραμπισμού”: η αντίληψη ότι η πολιτική είναι επίδειξη ισχύος, ότι ο τσαμπουκάς νικάει τη νομιμότητα και ότι οι θεσμικοί κανόνες είναι απλώς εμπόδια για τους “άρχοντες” της εξουσίας», αναφέρει η επικεφαλής της παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», καταλήγοντας: «Δεν ζητώ καμία προσωπική προστασία. Απαιτώ θεσμικό σεβασμό. Διότι στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα δεν είναι η τύχη μιας ελιάς. Είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία».

Αναλυτικά στην ανάρτησή της η Ειρήνη Κουνενάκη αναφέρει:

«Αυταρχισμός, τραμπισμός και θεσμική κατάντια στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης – Τέρμα η ανοχή

Είναι η απόλυτη γελοιοποίηση των συλλογικών οργάνων και η ωμή καθαγίαση του θεσμικού κατήφορου αυτό που συνέβη χθες αργά, βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Όταν λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης φθάνει προς συζήτηση μια ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την μη κοπή μιας ελιάς, ο πολίτης δικαιούται να περιμένει μια σοβαρή, υπεύθυνη και διαφανή θεσμική διαδικασία.

Αντ’ αυτού, γινόμαστε μάρτυρες ενός πρωτοφανούς παραληρήματος αλαζονείας. Ο Αντιδήμαρχος σε θέματα ηλεκτροφωτισμού……., περιφρονώντας κάθε έννοια σοβαρότητας, δηλώνει κυνικά, επιθετικά και προκλητικά:

«Έχει κοπεί… ή …..θα την κόψω εγώ!»

Και όταν επιχειρείς να επαναφέρεις τη συζήτηση στον θεσμικό της δρόμο, η απάντηση δεν είναι επιχειρήματα, αλλά οργουελικός αυταρχισμός.

Ο ίδιος Αντιδήμαρχος σηκώνεται από τη θέση του και απευθυνόμενος σε εμένα με ωμή, τραμπούκικη απειλή:

«Για να ’ρθω από κει… νούμερο!»

Αυτά συμβαίνουν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εν ενεργεία Αντιδήμαρχο!

Η ένοχη σιωπή και η ανοχή στη βία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσπάθησε να διατηρήσει την ηρεμία και σοβαρότητα. Όμως η «ουδετερότητα» απέναντι στην ωμή βία είναι συνενοχή. Καμία ρητή καταδίκη. Καμία αποδοκιμασία της λεκτικής επίθεσης.

Εδώ, ακριβώς, αποκαλύπτεται το βαθύτερο πρόβλημα: η διατήρηση μιας ψεύτικης «ηρεμίας» δεν αρκεί όταν εκδηλώνονται φασίζουσες συμπεριφορές μέσα στο κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου. Δεν μιλάμε απλώς για έναν αγενή άνθρωπο ή για μια ατυχή στιγμή. Μιλάμε για μια συστηματική, επικίνδυνη θεσμική υποβάθμιση.

Η επέλαση του τοπικού «τραμπισμού»

Αυτή η απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών, η χυδαία περιφρόνηση του πολιτικού αντιλόγου, η υποκατάσταση των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων από χονδροειδείς προσβολές και η σταδιακή εξοικείωση με τη λεκτική επιθετικότητα δηλητηριάζουν τα θεμέλια της τοπικής δημοκρατίας.

Είναι η απροκάλυπτη έκφραση του τοπικού «τραμπισμού»: η αντίληψη ότι η πολιτική είναι επίδειξη ισχύος, ότι ο τσαμπουκάς νικάει τη νομιμότητα και ότι οι θεσμικοί κανόνες είναι απλώς εμπόδια για τους «άρχοντες» της εξουσίας.

Το πιο εφιαλτικό δεν είναι ότι εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα. Είναι ο κίνδυνος της κανονικοποίησης.

Να τα συνηθίσουμε. Να τα ανεχτούμε ως «γραφικότητες» της καθημερινότητας, αντιμετωπίζοντάς τα με ένοχη αμηχανία, συνεχή ανοχή ή συνεχή σιωπή. Και όταν η σιωπή εκτοπίζει τη θεσμική αντίδραση, η δημοκρατία πεθαίνει σιωπηλά.

Τέρμα η ανοχή

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο θεσμός που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη, οφείλει να είναι προπύργιο πολιτικού πολιτισμού και σεβασμού στη διαφορετική άποψη. Όχι το προσωπικό τσιφλίκι κανενός.

Δεν ζητώ καμία προσωπική προστασία. Απαιτώ θεσμικό σεβασμό.

Για κάθε αιρετό. Για κάθε διαφορετική φωνή. Για την ίδια την ουσία της δημοκρατικής λειτουργίας.

Διότι στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα δεν είναι η τύχη μιας ελιάς.