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Σοβαρό επεισόδιο με βαριές εκφράσεις, ύβρεις και καταγγελίες για απειλές σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, με αφορμή τη συζήτηση για την κοπή ενός ελαιόδεντρου.
Πρωταγωνιστές της έντασης ήταν ο αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Θόδωρος Σμυρλιάδης, και η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», Ειρήνη Κουνενάκη, η οποία καταγγέλλει ότι δέχθηκε ωμή, τραμπούκικη και υβριστική επίθεση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης.
Το χρονικό του επεισοδίου για την κοπή της ελιάς
Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, όταν εισήχθη προς συζήτηση απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τη μη κοπή μιας ελιάς στην οδό Παλλάδος Αθηνάς, με την Ειρήνη Κουνενάκη να θέτει ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Κατά τη συζήτηση, ο Θόδωρος Σμυρλιάδης παρενέβη υποστηρίζοντας ότι το δέντρο είχε ήδη κοπεί. «Έχει κοπεί. Καλά έκανε και κόπηκε. Εγώ την έκοψα!», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Κουνενάκη, η οποία ζήτησε εξηγήσεις για το πώς έρχεται προς συζήτηση ένα θέμα όταν η ενέργεια έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
Παρά τις προσπάθειες ορισμένων μελών να ρίξουν τους τόνους σημειώνοντας ότι ο αντιδήμαρχος αστειευόταν, η κ. Κουνενάκη είπε «Πάμε για αυτόφωτο». Τότε ο κ. Σμυρλιάδης σηκώθηκε από τη θέση του και κινήθηκε προς το μέρος της, λέγοντας σε έντονο ύφος «Άμα σηκωθώ πάνω…» και αποκαλώντας τη «νούμερο». «Δεν απειλούμαστε για τις απόψεις μας», απάντησε η δημοτική σύμβουλος, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Σύμφωνα με δεύτερο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η ένταση συνεχίστηκε και μετά τη λήξη της συνεδρίασης, με τον αντιδήμαρχο να απευθύνεται εκ νέου σε έντονο ύφος προς την Ειρήνη Κουνενάκη, λέγοντας: «Κάτσε καλά, γιατί δεν καταλαβαίνω εγώ καλά από τέτοια. Άκουσες; Χ… για το ποια με τραβάει βίντεο».
Ειρήνη Κουνενάκη: «Αυταρχισμός, τραμπισμός και θεσμική κατάντια»
Με εκτενή ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Ειρήνη Κουνενάκη καταγγέλλει «πρωτοφανές παραλήρημα αλαζονείας» από έναν εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ενώ ασκεί κριτική και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η «ουδετερότητα» απέναντι στη λεκτική βία χωρίς ρητή καταδίκη ισοδυναμεί με συνενοχή.
«Δεν μιλάμε απλώς για έναν αγενή άνθρωπο ή για μια ατυχή στιγμή. Μιλάμε για μια συστηματική, επικίνδυνη θεσμική υποβάθμιση. Είναι η απροκάλυπτη έκφραση του τοπικού “τραμπισμού”: η αντίληψη ότι η πολιτική είναι επίδειξη ισχύος, ότι ο τσαμπουκάς νικάει τη νομιμότητα και ότι οι θεσμικοί κανόνες είναι απλώς εμπόδια για τους “άρχοντες” της εξουσίας», αναφέρει η επικεφαλής της παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», καταλήγοντας: «Δεν ζητώ καμία προσωπική προστασία. Απαιτώ θεσμικό σεβασμό. Διότι στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα δεν είναι η τύχη μιας ελιάς. Είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία».
Αναλυτικά στην ανάρτησή της η Ειρήνη Κουνενάκη αναφέρει:
«Αυταρχισμός, τραμπισμός και θεσμική κατάντια στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης – Τέρμα η ανοχή