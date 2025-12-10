Λύση στο μείζον, όπως έχει εξελιχθεί, πρόβλημα με τους αγρότες, επιδιώκει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε συναγερμός από την κλιμάκωση του αγροτικού μετώπου, καθώς η χθεσινή εισαγγελική εντολή του Αρείου Πάγου μάλλον επιδείνωσε το ήδη τεταμένο κλίμα.

Νωρίς σήμερα το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωαν. Καββαθάς.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του κυβερνητικού επιτελείου, ο Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλά και για όσες έχουν δρομολογηθεί έως τα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από τους υπουργούς και όλους τους εμπλεκόμενους, να δοθεί λύση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς τα περιθώρια στενεύουν όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

Πολύ καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις προτεραιότητες στα κυβερνητικά στελέχη:

– Nα γίνουν οι πληρωμές χωρίς καμία καθυστέρηση.

– Να σταλεί μήνυμα ότι είναι ανοιχτός σε συνάντηση με αντιπροσωπεία των διαμαρτυρόμενων αγροτών μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

– Να συγκροτηθεί μία αντιπροσωπεία παραγωγών και κτηνοτρόφων και να κωδικοποιηθούν τα αιτήματα που προβάλλονται πανελλαδικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα μέτρο που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο του επαναπροσδιορισμού επιδότησης ποσοτήτων πετρελαίου του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια και η επέκταση του προγράμματος «Γαία».

Το πρόγραμμα «Γαία» εξασφαλίζει σήμερα χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh, ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να τεθεί πλαφόν στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση κλίνει προς το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στους αγρότες, με πλαφόν στα τιμολόγια ρεύματος κοντά στα 8 λεπτά/Kwh.

Επίσης, προ διημέρου, ο πρωθυπουργός άνοιξε και παράθυρο συνεννόησης με την Κομισιόν για κάποια επιδότηση των παραγωγών που φέτος ζημιώνονται λόγω των πολύ χαμηλών τιμών αγορά των αγροτικών προϊόντων, αν και κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν πρέπει να αναμένεται κάτι θεαματικό.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πάντως, επικρατεί αναστάτωση και αγωνία, μετά την απόφαση των αγροτών να απαντήσουν στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου με ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται από απειλές για δικαστικές διώξεις εναντίον τους.

Τα μηνύματα, μάλιστα, που φτάνουν στην κυβέρνηση από όλα τα σημεία των μπλόκων, είναι ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις γίνεται όλο και πιο μαζική.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, νωρίς το απόγευμα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Τσιάρας θα ενημερώσει σήμερα τους βουλευτές της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς.