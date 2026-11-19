Με αναφορά σε ενδεχόμενο «σχέδιο υπονόμευσης» απάντησε το ΠΑΣΟΚ στην απόφαση του Απόστολου Πάνα να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, μετά την κριτική που άσκησε ο ίδιος στην ηγεσία του κόμματος από το βήμα της Βουλής.

«Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά της κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τις πολιτικές τους απέναντι στα funds και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους λεγόμενους servicers.

«Κανένας αντιπερισπασμός δεν μπορεί να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση»

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκονται «σε θέση απολογίας» για επιλογές που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, ενίσχυσαν την ασυδοσία των funds.

«Καταλαβαίνουμε τον πανικό των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που σήμερα βρίσκονται σε θέση απολογίας για τις πολιτικές τους επιλογές πριμοδότησης της ασυδοσίας των funds. Κανένας αντιπερισπασμός, όμως, δεν μπορεί να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση», σημειώνει.Η ανακοίνωση επαναφέρει τη θέση του κόμματος περί αυτόνομης πορείας, τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή θα προέλθει από όσους μπορούν να συγκρουστούν «με τα καρτέλ, τα funds, τη διαφθορά και τη θεσμική παρακμή».

«Όσοι ψάχνουν τη δική τους πολιτική ταυτότητα στην υποστήριξη της ασυδοσίας των servicers και του νόμου Κατρούγκαλου, θα κριθούν», προσθέτει, καταλήγοντας στην αιχμή προς τον Απόστολο Πάνα.

Η ανακοίνωση παραίτησης και η διαφωνία για τις συνεργασίες

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του βουλευτή Χαλκιδικής στην Ολομέλεια, όπου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά παραμένει στην ενεργό πολιτική.

Ο κ. Πάνας κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι οι χειρισμοί της δεν συμβάλλουν στη διεύρυνση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου, αλλά περιορίζουν τις δυνατότητες σύγκλισης με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Υποστήριξε ότι βασικός πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.

«Η μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η αποδοχή της δεύτερης θέσης», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία συγκρότησης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ.

Εξηγώντας την απόφασή του να παραδώσει την έδρα, δήλωσε: «Το πολιτικό ήθος δεν φαίνεται από το πόσο σφιχτά κρατάς μια καρέκλα, αλλά από το πόσο καθαρά την παραδίδεις, όταν οι αρχές σου συγκρούονται με πολιτικά αδιέξοδα».

Μάντζος: «Ελπίζουμε να μην αποδειχθεί μέρος ενός σχεδίου»

Αιχμές άφησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος πήρε τον λόγο μετά την παρέμβαση Πάνα.

«Λυπάμαι προσωπικά και πολιτικά», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι κρινόμαστε» και πως το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη θα προχωρήσουν.

«Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου, το οποίο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα αποτύχει», κατέληξε.

Επίθεση Μαρκόπουλου στο ΠΑΣΟΚ από την Ολομέλεια

Η ανακοίνωση Πάνα προκάλεσε αντιπαράθεση και με την κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, επέκρινε την επιλογή του βουλευτή να γνωστοποιήσει την απόφασή του από το βήμα της Ολομέλειας και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς το «καφενείο» χωρίς πολιτικές αρχές.

«Ήρθε εδώ ένας βουλευτής σας, ξεγυμνώνει την πολιτική σας ηγεσία και παραιτείται από το βήμα της Βουλής», ανέφερε, ενώ σχολίασε και την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο κόμμα, διερωτώμενος ποια είναι η άποψη του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου.