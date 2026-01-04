Με μία ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι Αρχές του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν, και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».