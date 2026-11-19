Την αποχώρησή του από τη Βουλή ανακοίνωσε ο Απόστολος Πάνας, γνωστοποιώντας ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και παραδίδει την έδρα του. Ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ έκανε την ανακοίνωση από το βήμα του Κοινοβουλίου την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

«Ζήτησα το λόγο σήμερα, όχι μόνο για να τοποθετηθώ νομοσχεδίου, αλλα και γιατί θεωρω οτι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη πολιτική συγκυρία, η οποία απαιτεί καθαρές θέσεις και αποφάσεις ευθύνης. Οι επιλογες και οι πολιτικοί χειρισμοι της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, κατα την αποψη μου, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα», τόνισε ο βουλευτής.

Ποιος είναι ο Απόστολος Πάνας

Ο Απόστολος Πάνας γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1979 στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.

Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός, μεταξύ άλλων σε σχολεία ειδικής αγωγής, και διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Χαλκιδικής. Η πολιτική του διαδρομή περιλαμβάνει θητεία ως περιφερειακού συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας την περίοδο 2010–2014. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Χαλκιδικής τον Ιούλιο του 2019 με το Κίνημα Αλλαγής και επανεξελέγη τον Ιούνιο του 2023 με το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής.