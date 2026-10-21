Την κατηγορηματική της απόρριψη για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασε η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου μέσω εκτενούς ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της.

Το Κάιρο υπογραμμίζει ότι το μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα της, διαμηνύοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά της απέναντι σε κάθε απόπειρα παραβίασης.

«Απολύτως άκυρο και χωρίς νομική ισχύ»

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου τοποθετήθηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα απέναντι στην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να επικυρώσει το Μνημόνιο Κατανόησης του 2019 μεταξύ της Τουρκικής Δημοκρατίας και της τότε κυβέρνησης του Fayez al-Sarraj για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνει το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών, η επικύρωση αυτή δεν δημιουργεί καμία απολύτως νομική συνέπεια ή έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο, καθώς η συμφωνία παραμένει ανυπόστατη.

Παραβίαση του δικαίου της θάλασσας και προσβολή κυριαρχίας

Στην ανακοίνωσή του, το Κάιρο υπογραμμίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες:

Παραβίαση της UNCLOS: Αντίκειται στις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, οι οποίες επιβάλλουν οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας βάσει των αρχών της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας.

Προσβολή Δικαιωμάτων: Συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στη δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και υφαλοκρηπίδα.

Ολόκληρη η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου

«Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου εκφράζει την κατηγορηματική απόρριψή της για την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ της “κυβέρνησης του Fayez al-Sarraj” και της Τουρκικής Δημοκρατίας σχετικά με τον καθορισμό ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επαναβεβαιώνει ότι το εν λόγω Μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο, ενώ η κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Αίγυπτο.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επισημαίνει επίσης ότι το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που αφορούν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας και βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας. Το Μνημόνιο συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει ότι είχε ήδη αντιταχθεί κατηγορηματικά στο εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης και επαναλαμβάνει την απόρριψή του, καθώς και κάθε ενέργειας ή πράξης οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται σε αυτό. Στον βαθμό που το Μνημόνιο αυτό αντιβαίνει στα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους».