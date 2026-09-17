Με 175 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, υπερψηφίστηκε με 264 ψήφους η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου της Ε.Ε., Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η σχετική συζήτηση και η ονομαστική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από δύο ξεχωριστά αιτήματα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Στην υπόθεση που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η διαδικασία σχετίζεται με ευρωπαϊκό ένταλμα που έχει εκδοθεί από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση Qatargate.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το αίτημα άρσης ασυλίας αφορά μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός.

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αναβολή

Πριν από τη διεξαγωγή της διαδικασίας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει να μετατεθεί η συζήτηση, επικοινωνώντας σχετικά από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να παρουσιαστεί οικειοθελώς ενώπιον των βελγικών δικαστικών αρχών.

Το αίτημα για αναβολή δεν έγινε δεκτό. Με βάση τον προγραμματισμό, ο πρώην επίτροπος επρόκειτο να καταθέσει σχετικό υπόμνημα, μέσω του οποίου θα ζητούσε την άρση της ασυλίας του.

Αίτημα αναβολής είχε υποβάλει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επικαλέστηκε την υποχρέωσή της να παρευρεθεί στη δίκη για την υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, όπου εκπροσωπεί ως συνήγορος την οικογένειά του.

Ωστόσο, ούτε το συγκεκριμένο αίτημα έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα η διαδικασία να προχωρήσει κανονικά και να ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών.