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Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με στόχο τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής ανθεκτικότητας.
Το πλάνο προβλέπει επενδύσεις που θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028, οι οποίες θα εξαιρούνται από τα ευρωπαϊκά όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
Αίτημα στην Κομισιόν για επέκταση της Ρήτρας Διαφυγής
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπέβαλε επίσημο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η οποία επέκτεινε τη ρήτρα διαφυγής που ίσχυε για την άμυνα, προκειμένου να καλύψει και δράσεις που θωρακίζουν το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.
Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ και δημοσιονομική ευελιξία
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.
Τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά του πλάνου περιλαμβάνουν:
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Χρηματοδότηση: Κάλυψη εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.
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Εξαίρεση δαπανών: Τα ποσά αυτά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά έως το 2028.
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Προσμέτρηση: Οι σχετικές δαπάνες συνεχίζουν να προσμετριώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος.
Ποια έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα
Το επενδυτικό πρόγραμμα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα θα επικεντρωθεί σε βασικούς τομείς της πράσινης μετάβασης, όπως:
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Έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ).
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Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
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Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
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Έργα υποδομών για την ενίσχυση του ενεργειακού δικτύου της χώρας.
Η εξειδίκευση των συγκεκριμένων επενδύσεων και των έργων που θα ενταχθούν αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.