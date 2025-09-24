Ακυρώθηκε οριστικά η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε από τη Νέα Υόρκη σήμερα ανώτατη κυβερνητική πηγή.

Το οριστικό ναυάγιο στην προσπάθεια φάνηκε αργά χθες το βράδυ (ώρα Ελλάδος), λόγω του προγράμματος του Τούρκου προέδρου και της συμμετοχής του σε σύσκεψη με τις χώρες του μουσουλμανικού τόξου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που είχε προγραμματιστεί αρχικά η συνάντησή του με τον έλληνα ομόλογό του.

Η αναβολή ζητήθηκε για τον λόγο αυτό από τους Τούρκους, που έδωσαν εναλλακτικούς χρόνους για σήμερα Τετάρτη, οι οποίοι όμως δεν ταίριαζαν με το πρόγραμμα του έλληνα πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη.

Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για να βρεθεί μία νέα ώρα για το τετ α τετ των δύο ηγετών, μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας χθες το απόγευμα για αναβολή της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο, όπως αποδείχτηκε, δεδομένου ότι η Τετάρτη ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο πρόγραμμα του έλληνα πρωθυπουργού και την Πέμπτη ο Ταγίπ Ερντογάν είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι δικαιολογίες Ερντογάν και το δημοσίευμα

Αργά το βράδυ δημοσίευμα της τουρκικής Μιλιέτ έδειχνε ξεκάθαρα πως οδηγούμαστε σε ματαίωση του ραντεβού των δύο ηγετών. Ούτε λίγο – ούτε πολύ η Άγκυρα διαμήνυε μέσω της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας ότι η Ελλάδα παραβίασε τη συμφωνία και δημοσιοποίησε πρόωρα την ημέρα και την ώρα της συνάντησης, κάτι που δυσαρέστησε, όπως σημείωνε, την Τουρκία, προκαλώντας την αναβολή του τετ α τετ.

Όπως έγραψε η τουρκική εφημερίδα, η πρωτοβουλία για μια νέα συνάντηση ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε από την Αθήνα. Ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του προέδρου Ερντογάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωσή της. «Ωστόσο, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού» -γράφει η Μιλιέτ- που υποστηρίζει ότι αυτό δημιούργησε το πρόβλημα καθώς θεωρήθηκε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας. Και έτσι τελικά η τουρκική προεδρία ζήτησε την αναβολή της σημερινής συνάντησης, σύμφωνα πάντα με τη Milliyet.

Η απάντηση της ελληνικής πλευράς

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» είπε ανώτατη κυβερνητική πηγή από ελληνικής πλευράς .

Η Αθήνα, που υπογραμμίζει ότι το χθεσινό ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο, ενημέρωσε την τουρκική πλευρά ότι με τα δεδομένα που είχαν ανακύψει η συνάντηση ήταν πολύ δύσκολο να γίνει σήμερα και θα προγραμματιστεί με άλλη ευκαιρία.

Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν πως οι χειρισμοί της τουρκικής πλευράς αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την ενόχληση Ερντογάν για πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος, από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα μέχρι την εκδήλωση ενδιαφέροντος για έρευνες από τη Chevron.

Κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν «απολύτως δικαιολογημένη» την αναβολή, τονίζοντας ωστόσο ότι αναζητείται «κοινό κενό» στο πρόγραμμα των δύο ηγετών, ώστε να συναντηθούν ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Σήμερα Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ .

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.