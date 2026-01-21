Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης δεν θα αναχωρήσει σήμερα για την Ελβετία, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ενδεχομένως να ταξιδέψει νωρίς αύριο το πρωί για μέρος του προγράμματος στο Νταβός.

Αύριο το απόγευμα έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ με θέμα τη Γροιλανδία.

Εάν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί κατευθείαν στη Σύνοδο Κορυφής.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η γενική τάση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι να μην συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Ελλάδα να ακολουθεί το ίδιο κλίμα.

Η Γερμανία έχει ήδη απορρίψει επίσημα την πρόταση, ενώ ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Μερτς στο Νταβός. Μόνη εξαίρεση η Ουγγαρία, όπου ο Βίκτωρ Όρμπαν έχει ήδη δηλώσει θετικά προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ.