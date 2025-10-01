«Σήμερα είναι μέρα γενικής, μαζικής, πανελλαδικής απεργίας. Ο κόσμος της εργασίας βρίσκεται στον δρόμο για να διεκδικήσει πλέον τα αυτονόητα», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δηλώσεις του στη σημερινή πανελλαδική απεργία.

Όπως σημείωσε, «δεν μπορεί το μέλλον του κόσμου της δουλειάς να είναι το 13ωρο της κ. Κεραμέως και του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να είναι η διάλυση κάθε έννοιας εργασιακής αξιοπρέπειας. Δεν μπορεί να είναι ο εργασιακός μεσαίωνας που επιφυλάσσουν στους νέους και τις νέες».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Νέα Αριστερά είναι παρούσα με όλες της τις δυνάμεις για να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Γιατί ο αγώνας των εργαζομένων είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας».

«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη χώρα μας χωρίς τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να διαλύσει κάθε δικαίωμα, να διαλύσει κάθε αξιοπρέπεια των εργαζομένων στη χώρα μας», κατέληξε ο Αλ. Χαρίτσης.