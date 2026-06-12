«Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να υποτιμήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους», διαμήνυσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, κατά την διάρκεια συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο πλαίσιο oικονομικού Forum.

Ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε «περήφανος» που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης κρίνει την πορεία του «έντιμη», παρά τα όποια λάθη έγιναν κατά τη διακυβέρνησή του και ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι ήταν καλύτερα το 2019 σε σχέση με τώρα.

Εκτίμησε, δε, ότι στις επερχόμενες εκλογές για πρώτη φορά το διακύβευμα δεν θα είναι μόνο η οικονομία, αλλά και η ποιότητα της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, απάντησε πως μια από τις πιο σημαντικές προτάσεις που έχει κατατεθεί από τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για διαφάνεια, στην οποία, με τη βοήθεια του ΑΙ, θα παρακολουθούνται όλες οι δημόσιες συμβάσεις και έτσι «δεν θα είναι στο χέρι του κάθε υπουργού να μπορεί να κάνει την απάτη». «Υπάρχει ο τρόπος, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση», είπε χαρακτηριστικά.

«Πριν δέκα χρόνια, το ’15, αν και ήξερα τι θέλω να κάνω, δεν ήξερα πώς. Τώρα ξέρω και τί και πώς», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως όλες οι προτάσεις του κόμματός του είναι «βαθιά επεξεργασμένες, κοστολογημένες και δημοσιονομικά ισορροπημένες». Σχολίασε, δε, ότι το δίλημμα δεν είναι «σταθερότητα ή χάος», αλλά «στασιμότητα ή πρόοδος», τονίζοντας πως το «success story» που διαφημίζει η κυβέρνηση, είναι στην πραγματικότητα, μια στασιμότητα στα νούμερα του ’19 ή ακόμα και επιδείνωση σε δείκτες όπως είναι η ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις.

«Τα επτά αυτά χρόνια ζούμε την ίδια μέθοδο, το ίδιο φάρμακο που μας οδήγησε στην χρεωκοπία», σημείωσε, δηλώνοντας πως ήρθε για να «ξεβολέψει» όλους όσους λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, να καταθέσει προτάσεις και να πείσει ότι «υπάρχει άλλος δρόμος». «Ο δρόμος αυτός δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αλλά αν συνεχίσουμε, δεν υπάρχει διέξοδος, μόνο χειροτέρευση της κατάστασης», είπε και πρόσθεσε: «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Του “χασάπη”, του “φραπέ” και της Σεμερτζίδου με την Πόρσε. Η Ελλάδα είναι των δημιουργικών, παραγωγικών ανθρώπων, της εργασίας, των νέων που φεύγουν στο εξωτερικό».

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνεργασίες στην κεντροαριστερά, υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόταγμα την ενότητα της Αριστεράς, το οποίο επιτεύχθηκε μόνο στην κάλπη από τον κόσμο που τους έδωσε τα μεγάλα ποσοστά το ’12, το ’15 ακόμα και το ’19. Εκτίμησε, λοιπόν, πως το ίδιο θα γίνει και τώρα, γιατί ο κόσμος θα στηρίξει αυτόν που έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή, που μπορεί να «χτυπήσει τη κυβέρνηση της ΝΔ στην επόμενη ή στις επόμενες κάλπες».

«Ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει “μία θα είναι η κάλπη”, γιατί ξέρει ότι στη δεύτερη θα χάσει. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη για να χάσει από την πρώτη, αλλά μπορεί αυτή η μάχη να έχει δύο στάδια», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ