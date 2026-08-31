Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιώντας συνάντηση σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βορείου Ελλάδος.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε τον θεσμικό πλέον χαρακτήρα αυτών των επαφών, σημειώνοντας:

«Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς καθιερώθηκε επί της δικής μου πρωθυπουργικής θητείας. Ήταν μια πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία η οποία καθιερώθηκε και σωστά καθιερώθηκε και έχει γίνει θεσμός πριν την έκθεση, να γίνεται αυτή η επαφή και η δυνατότητα κατάθεσης των θέσεων και των αιτημάτων των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ζωντανή πόλη, έχουν πάντοτε οι φορείς σημαντικές ιδέες και διεκδικήσεις. Δεν ήρθα να κάνω κάποια εισαγωγή, ήρθα να σας ακούσω».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η αγορά μετά την περίοδο των μνημονίων, εστιάζοντας στη συγκέντρωση ισχύος σε συγκεκριμένους κλάδους:

«Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των μνημονίων. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους Έλληνες και την κοινωνία, ωστόσο ακόμη και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί και παραμένουν. Έχουμε ακόμη ουρές από εκείνη την περίοδο από εσάς τους επαγγελματίες.

Προστέθηκαν προβλήματα, όπως η τεκμαρτή φορολόγηση, όμως νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν και απασχολεί την αγορά είναι η συσσώρευση ολιγοπωλίων σχεδόν σε κάθε κλάδο. Όπου υπάρχουν τα ολιγοπώλια δεν είναι εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή.

Ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ».

Τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύει κλιμάκιο επτά τομεαρχών με αρμοδιότητα στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού, της ενέργειας και της εργασίας, καθώς και σε κάθε πεδίο που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη.

Παράλληλα, στο πλευρό του βρίσκεται και η νέα συντονίστρια Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Έφη Παπαλεξίου, η οποία ορίστηκε μόλις χθες το απόγευμα.

Πηγή: thesspost