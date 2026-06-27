Ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η σύνοδος πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα.

Δείτε βίντεο από την συνεδρίαση:

«Ώρα για νέα Μεταπολίτευση»

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για μια βαθιά πολιτική και θεσμική αλλαγή, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση».

«Σήμερα είναι η σειρά των δικών μας αγώνων. Δεν μας ζητάει η Ιστορία να επαναλάβουμε τους αγώνες των προηγούμενων γενεών. Οι δικές μας γενιές έχουν την αποστολή να διευρύνουν τη δημοκρατία και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Το κοινωνικό συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας έχει διαρραγεί. Δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική. Χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος ΕΛ.Α.Σ.

«Το εγώ πάνω από το εμείς»

«Να βάλουμε πάνω από το “εγώ” ένα μεγάλο συλλογικό “εμείς”. Το κοινό καλό πάνω από το ατομικό συμφέρον. Πατρίδα σημαίνει πολιτική ευθύνη», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος και η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση. Αυτή είναι η νέα Μεταπολίτευση που προσδοκούμε», είπε για το όραμα του.

Συνέχισε, λέγοντας πως «η πολιτική είναι μια πράξη προσφοράς» και ότι «χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία».

«Μέσα σε έναν μήνα αλλάξαμε τους συσχετισμούς. Το επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα είναι ότι επέστρεψε ξανά η αισιοδοξία. Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει πορεία», σημειώσε.

«Η ελπίδα δεν γεννιέται από τα λόγια, γεννιέται από τις πράξεις», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Θέλουν και νέα τετραετία»

«Δεν τους έφτασαν επτά-οκτώ χρόνια για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Θέλουν και νέα τετραετία», ανέφερε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Εικόνες από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ: