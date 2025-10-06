Φρένο στα σενάρια που τον ήθελαν να προχωρεί άμεσα στην ίδρυση νέου κόμματος βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας ουσιαστικά προτεραιότητα στην έκδοση του βιβλίου του και χωρίς να αποκλείει, όμως, ρητά μια ενδεχόμενη επιστροφή του σε πιο ενεργό ρόλο σε άλλο χρόνο.

Με τη φράση «η συζήτηση για το νέο κόμμα γίνεται ερήμην μου», που είπε σε Έλληνες φοιτητές στη Σορβόννη έστειλε μήνυμα ότι η φημολογία περί άμεσης ίδρυσης πολιτικού φορέα δεν έχει βάση. Η δήλωση αυτή ήρθε να συμπληρώσει τις πρόσφατες αναφορές συνομιλητών του, οι οποίοι διέψευσαν δημοσιεύματα που εμφάνισαν τον πρώην πρωθυπουργό έτοιμο να παραιτηθεί από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και τη Βουλή.

Σε ανάρτησή του ο ίδιος επισημαίνει πως συναντήθηκε μετά την διάλεξή του με έλληνες φοιτητές που του έθεσαν διάφορα θέματα :