Σαφές στίγμα σκληρής αντιπολιτευτικής τακτικής αλλά και προγραμματικής ετοιμότητας έδωσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρθενική του εισήγηση προς το σώμα των τομεαρχών του νεοσύστατου πολιτικού φορέα.

Στην ομιλία του, ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας με έμφαση ότι ο πολιτικός τους κύκλος έχει πλέον τερματιστεί και ότι η κοινωνία αναζητά μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την επόμενη ημέρα.

«Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Οδηγίες προς τους Τομεαρχές: «Όχι σκιώδεις, αλλά τρισδιάστατοι»

Απευθυνόμενος στα στελέχη που αναλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε εντατική εργασία, καθημερινή παρουσία στην κοινωνία και απόλυτη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο.

Κάλεσε τους τομεάρχες να μιλούν απλά και όχι απλουστευτικά, τεκμηριωμένα αλλά όχι τεχνοκρατικά, με σκοπό να πείθουν και όχι να εντυπωσιάζουν ή να επιβάλλονται, καθώς ο κόσμος έχει κουραστεί από επικοινωνιακά τεχνάσματα χωρίς ουσία.

Ο ίδιος σχολιάζοντας τον όρο «σκιώδης κυβέρνηση», ξεκαθάρισε: «Ζητώ να μην είμαστε ”σκιώδεις”, όπως γράφτηκε, αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι, αποφασισμένοι, κοντά στον πολίτη, με τον λόγο και την πράξη μας. Ο κόσμος περιμένει δουλειά, δουλειά, και πάλι δουλειά».

Υπογράμμισε επίσης ότι για να αλλάξει η ρότα της πατρίδας απαιτείται περίσκεψη, ευελιξία, ανοιχτό μυαλό και στενοί δεσμοί με την κοινωνική βάση.

Η Προειδοποίηση για τις «Πεπονόφλουδες»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θέλησε να προετοιμάσει τα στελέχη του για τις δυσκολίες του πολιτικού αγώνα, επιστρατεύοντας μια ιστορική αναφορά:

«Ο αείμνηστος πρόεδρος της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλιού, είχε χαρακτηρίσει κάποτε τον δρόμο της Αριστεράς, δρόμο με τις πεπονόφλουδες. Άλλες εποχές, άλλες απαιτήσεις, αλλά μην έχετε αυταπάτες: οι πεπονόφλουδες παραμένουν. Δεν μας περιμένει κάποια λεωφόρος προς τη διακυβέρνηση που διεκδικούμε. Όσα θέλουμε και δεσμευόμαστε να κάνουμε, να αλλάξει η χώρα και η ζωή των πολλών προς το καλύτερο, προκαλούν ήδη συναγερμό σε όσους κερδοσκοπούν στη σημερινή κατάσταση».

Το Μήνυμα για την Κυβερνητική Φθορά και την Ακρίβεια

Αναφερόμενος στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι η κριτική προς το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πλέον εύκολη, καθώς η κοινωνική δυσαρέσκεια είναι καθολική.

Σημείωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αντιδρά έντονα στο υψηλό κόστος ζωής, στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την πάταξή του , στα εκτεταμένα σκάνδαλα διαφθοράς και στην κακοποίηση του κράτους δικαίου και υποστήριξε ότι η δυσφορία αυτή δεν περιορίζεται στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης, αλλά αγγίζει και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα, τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο πως σκληρή κριτική για τα ίδια ακριβώς ζητήματα ασκούν ακόμα και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης.

«Αυτό που ζητάνε οι πολίτες από εμάς δεν είναι μόνο κριτική» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.