Οξύτατες αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις της πρώην υπουργού και νυν βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Σε δηλώσεις της στο Mega News, η κ. Αλεξοπούλου απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή σχετικά με το πώς ένας εκπαιδευτικός που αμείβεται με 800 ευρώ τον μήνα μπορεί να καλύψει ενοίκιο 400 ευρώ και να επιβιώσει οικονομικά, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Η αντίδραση του παρουσιαστή ήταν να κάνει τον… σταυρό του, ενώ η βουλευτής της ΝΔ συνέχισε στον ίδιο τόνο:

«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική».

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αποσύνδεση από την κοινωνία

Οι τοποθετήσεις της κ. Αλεξοπούλου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα, είναι σαφές:

Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ τον μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ τον μήνα, πώς θα “βγει” αυτός ο άνθρωπος;

Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: “Το τζάμπα πέθανε”.

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το “το τζάμπα πέθανε”, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τζαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».

Αποστάσεις από τη ΝΔΟι επίμαχες δηλώσεις προκάλεσαν δυσφορία ακόμη και στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν και ξεκαθαρίζεται πως δεν τίθεται ζήτημα διαγραφής της, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναμένεται να αποδοκιμάσει το περιεχόμενο των δηλώσεων και να κρατήσει αποστάσεις από το ύφος που επέλεξε η βουλευτής της ΝΔ.