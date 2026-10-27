Αλλαγές στην επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας φέρνει απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία ορίζονται τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου.

Τις συγκεκριμένες θέσεις αναλαμβάνουν η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, ο Οδυσσέας Νασιμπιάν, ο Χρήστος Λαγκαδιανός και η Πώλα Δαμιανού, με αποστολή να ενισχύσουν την προβολή των θέσεων, των δράσεων και των πολιτικών πρωτοβουλιών της παράταξης.

Τον συντονισμό της νέας επικοινωνιακής ομάδας θα έχει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, η νέα οργανωτική δομή έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με την κοινωνία και την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του κόμματος.

Ποιοι είναι οι τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου

Πορφυλένια Κανελλοπούλου

Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών με καταγωγή από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Law and Economics» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» του ΕΚΠΑ.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στη μάχιμη δικηγορία, με έμφαση στο Αστικό και Εταιρικό Δίκαιο.

Η ενασχόλησή της με την πολιτική ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής. Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης και εκπροσώπου Τύπου της ΟΝΝΕΔ.

Σήμερα είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Οδυσσέας Νασιμπιάν

Ο Οδυσσέας Νασιμπιάν είναι δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Νέας Σμύρνης.

Γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη το 1998 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 2022 διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο.

Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος το 2019 και ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με ζητήματα νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, νεολαίας και συμμετοχικότητας.

Την περίοδο 2022-2023 διετέλεσε αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ενώ είχε αναλάβει και καθήκοντα αναπληρωτή δημάρχου.

Έχει επίσης εκπροσωπήσει τον Δήμο Νέας Σμύρνης στο Chisinau Urban Forum, στο πλαίσιο του δικτύου Learning Cities της UNESCO, ενώ έχει συμμετάσχει σε δράσεις για τη νεολαία και σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.

Χρήστος Λαγκαδιανός

Ο Χρήστος Λαγκαδιανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά και είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση στον Τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εκστρατειών, καθώς και στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας.

Είναι συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Debate House, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου μέσα από οργανωμένες συζητήσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Ρεθύμνου, ενώ έχει εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και εκπροσωπεί την ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Πώλα Δαμιανού

Η Πώλα Δαμιανού είναι δικηγόρος, πολιτικός επιστήμονας και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, με καταγωγή από τη Δράμα.

Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση στο ΕΚΠΑ και Νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Δίκαιο στο City University of London.

Η πολιτική της δραστηριότητα ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενώ στη συνέχεια εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2019 εξελέγη κοινοτική σύμβουλος στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων και ανέλαβε την προεδρία της Λέσχης Φιλίας Κουκακίου.

Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α΄ Αθηνών.

Με τις τέσσερις αυτές τοποθετήσεις, η Νέα Δημοκρατία διευρύνει το σχήμα των αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου, αξιοποιώντας στελέχη με εμπειρία στη νομική, την αυτοδιοίκηση, την πολιτική επικοινωνία και τις κομματικές οργανώσεις.