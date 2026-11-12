Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ανακοίνωσε οδηγία για νέο σχέδιο επανεξέτασης του συνολικού πλαισίου μοριοδότησης των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μετά από εντολή του πρωθυπουργού.

Η απόφαση αυτή του πρωθυπουργού ελήφθη έπειτα από την υπόθεση του παραιτηθέντος υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η οδηγία που δόθηκε στο υπουργείο Παιδείας είναι να εφαρμοστούν δύο βασικά κριτήρια:

Η πραγματική συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες

Τα χρόνια συμμετοχής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες

Ακόμη, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «όταν υπάρξει σχέδιο θα προβλέπονται ρητώς μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα για Πανελλαδικές». Μάλιστα υπενθύμισε πως «είναι ένας νόμος του 1999 που εφαρμόζεται με αρκετές τροποποιήσεις».

Για την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «μετά τα όσα έγιναν αν και δεν ετέθη θέμα νομιμότητας, εκρίθη ότι οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάτι είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό». «Γεννώνται ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό και με δεδομένη την ιδιότητα του υπουργού» τόνισε ακόμη, ο κ. Μαρινάκης.

Το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση του Τσαβδαρίδη

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία, στην οποία αναφερόταν η εικονική ένταξη της κόρης του κ. Τσαβδαρίδη σε ομάδα χάντμπολ νεανίδων της Θεσσαλονίκης, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση του μπόνους μοριοδότησης 10% για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, επικαλούμενο μαρτυρίες γονέων και του προπονητή του συλλόγου, η 17χρονη εγγράφηκε στην ομάδα τον Νοέμβριο του 2025, παρά το γεγονός ότι διέμενε μόνιμα στην Αθήνα. Ο προπονητής υποστήριξε πως η νεαρή «δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν προπονήθηκε ποτέ και δεν έπαιξε σε κανέναν αγώνα». Αντίθετα, φέρεται να έδινε το «παρών» μόνο στους αγώνες, καθήμενη στον πάγκο, προκειμένου να καταγράφεται στα επίσημα φύλλα αγώνα.

Ο αθλητικός κανονισμός προβλέπει ότι το 10% αποδίδεται σε αθλητές ομάδων που κατακτούν πανελλήνιο τίτλο, εφόσον το όνομά τους αναγράφεται στο φύλλο αγώνα σε πάνω από τα μισά παιχνίδια της σεζόν, ανεξαρτήτως του αν αγωνιστούν έστω και ένα λεπτό. Για να επιτευχθεί αυτό, ο προπονητής φέρεται να αναγκάστηκε να θέσει εκτός αποστολής δύο άλλες αθλήτριες, προκειμένου να εξοικονομηθεί θέση για την κόρη του υφυπουργού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διοίκηση είχε δικαιολογήσει την κίνηση αυτή, επικαλούμενη την πολιτική ιδιότητα του πατέρα και υποσχόμενη πιθανή οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

Μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος (σεζόν 2025-2026), οι γονείς απευθύνθηκαν στην Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), η οποία ωστόσο δεν εξέτασε την ουσία των καταγγελιών. Αυτό οδήγησε τους προσφεύγοντες στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ).