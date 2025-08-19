Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον, και στην τοποθέτηση του υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε λεπτομερής ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε, ακόμη, πως είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.