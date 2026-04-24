Με φόντο τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή για τις σχέσεις Ελλάδας–Γαλλίας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ήδη στενής συνεργασίας, σε ένα πιο ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πλαίσιο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του

Η επίσκεψη ξεκινά την Παρασκευή 24 Απριλίου με συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το Σάββατο (25/4), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον Μανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατ’ ιδίαν συνομιλίες και διευρυμένες επαφές μεταξύ αντιπροσωπειών, ενώ αναμένεται να υπογράψουν νέες συμφωνίες συνεργασίας. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», καθώς και συμμετοχή στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού, «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Στο επίκεντρο: Άμυνα, ασφάλεια και Ευρώπη

Η επίσκεψη επισφραγίζει την ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας–Γαλλίας για την άμυνα και την ασφάλεια, η οποία είχε αρχικά υπογραφεί το 2021, στο Παρίσι. Η νέα συμφωνία αναμένεται να έχει πενταετή διάρκεια, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη συνέχεια της συνεργασίας.

Παράλληλα, οι συνομιλίες θα κινηθούν γύρω από:

-την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας

-τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ

-την ασφάλεια στη Μεσόγειο και κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES, γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο της ως βασικής ναυτιλιακής δύναμης.

Διεύρυνση της συνεργασίας

Πέρα από την άμυνα, η ελληνογαλλική συνεργασία επεκτείνεται σε νέους τομείς:

-οικονομία και επενδύσεις

-καινοτομία και τεχνολογία

-πολιτική προστασία

-ρύθμιση του ψηφιακού περιβάλλοντος, ειδικά για την προστασία των ανηλίκων

Οι δύο χώρες, πρωτοστατούν ήδη σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τον έλεγχο της χρήσης των social media από ανηλίκους, επιχειρώντας να διαμορφώσουν κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Τι λένε τα γαλλικά μέσα

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Le Monde και η Le Figaro, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη γεωστρατηγική διάσταση της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «κομβικό εταίρο» της Γαλλίας, στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη Μακρόν, δεν αποτελεί μια τυπική διπλωματική συνάντηση, αλλά ένα βήμα, προς μια πιο θεσμοθετημένη και βαθιά συνεργασία Ελλάδας–Γαλλίας. Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων, οι δύο χώρες επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν σταθερό άξονα συνεργασίας, που επηρεάζει όχι μόνο τη διμερή σχέση, αλλά και τη συνολική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.