Για χειρισμούς που οδηγούν σε «νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια» κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο Αντώνης Σαμαράς, με νέα ανακοίνωσή του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Ο πρώην πρωθυπουργός καταλογίζει στην κυβέρνηση «μυστική διπλωματία» και πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, θέτοντας έξι ερωτήματα για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Άγκυρα και την ενημέρωση της τουρκικής πλευράς.

«Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του τουρκικού αιτήματος για “ενημέρωση”. Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού», αναφέρει.

«Με ποιανού την εντολή» η γαλλική διακοίνωση

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά να διευκρινιστεί ποιος εξουσιοδότησε τη Γαλλία να ενεργήσει για λογαριασμό της Ελλάδας, ποιος συμφώνησε με το περιεχόμενο της διακοίνωσης και γιατί, όπως υποστηρίζει, το γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε πριν ενημερωθεί η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

«Πρώτον, ποιος, από πότε, πώς και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;

Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;

Τρίτον, γιατί το γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η τουρκική πλευρά;

Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;

Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στη γαλλική εταιρεία;

Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;»

Οι «Πρέσπες του Αιγαίου» και οι αιχμές για τους συμμάχους

Κλιμακώνοντας την κριτική του, ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η κυβερνητική διπλωματία «μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”».

«Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωσή του κλείνει με ακόμη μία αιχμή προς την κυβέρνηση: «Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να τη βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”. Μιλήσαμε πολλοί. Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε…».