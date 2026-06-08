Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, μετά και την παραίτηση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμη Μπακογιάννη, με την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων στο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε στην Πολεοδομία των Βορείων προαστίων. Η σχετική ανακοίνωση έγινε εσπευσμένα σήμερα, ενώ είχε προγραμματιστεί αρχικά για την ερχόμενη Πέμπτη.

Αναλυτικά:

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Αναφορικά με την θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ, την αναλαμβάνει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος μετακινήθηκε στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών.