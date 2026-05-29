Σε ιδιαίτερα φορτισμένο αλλά και προκλητικό κλίμα διεξάγονται φέτος στην Τουρκία οι εκδηλώσεις για την 573η επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ανήμερα της 29ης Μαΐου, η μεγάλης κυκλοφορίας φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Turkiye επέλεξε να κυκλοφορήσει με ένα άκρως επιθετικό πρωτοσέλιδο, στρέφοντας τα βέλη της εναντίον της Ελλάδας και γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «Οι Έλληνες ξύνονται».

Ευθείες απειλές στην Ελλάδα με φόντο την Άλωση της Πόλης

Το επίμαχο πρωτοσέλιδο φιλοξενεί μια μεγάλη φωτογραφία του Μωάμεθ του Πορθητή, η οποία ωστόσο δεν περιορίζεται στον ιστορικό εορτασμό της ημέρας, αλλά συνοδεύεται από έναν βαρύ και απειλητικό τίτλο: «Οι Έλληνες ξύνονται».

Με τον άκρως απαξιωτικό και απειλητικό τίτλο «Οι Έλληνες ξύνονται» δίπλα από τη μορφή του Μωάμεθ του Πορθητή, η εφημερίδα επιχειρεί να συνδέσει το ιστορικό γεγονός του 1453 με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για το παρόν και το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τα 4 «μέτωπα» που εφευρίσκει η Άγκυρα

Το δημοσίευμα δεν περιορίζεται σε γενικόλογες απειλές, αλλά παρουσιάζει μια συγκεκριμένη λίστα από ελληνικές και κυπριακές ενέργειες, τις οποίες βαφτίζει «προβοκάτσιες» που χρήζουν τουρκικής απάντησης:

1. Το «αγκάθι» του Καστελόριζου

Η εφημερίδα επαναφέρει στο προσκήνιο το Καστελόριζο, κατηγορώντας την Αθήνα για τεχνητή κλιμάκωση της έντασης γύρω από το νησί.

2. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ελλάδας

Ιδιαίτερη ενόχληση προκαλεί στην Άγκυρα η πρόθεση της Ελλάδας να προχωρήσει στην εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (που περιλαμβάνει και τη θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο). Η Turkiye παρουσιάζει την κίνηση αυτή ως μια προσπάθεια της Ελλάδας να «σφετεριστεί» κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας.

3. Τα εξοπλιστικά προγράμματα της Αθήνας

Το δημοσίευμα παρουσιάζει την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας όχι ως αποτρεπτική δύναμη, αλλά ως «επιθετική προετοιμασία» που στρέφεται κατά της ασφάλειας της Τουρκίας.

4. Η εξοπλιστική αναβάθμιση της Κύπρου

Το ρεπορτάζ επεκτείνεται και στη Λευκωσία, κάνοντας ειδική ονομαστική αναφορά στην αγορά νέων πυραυλικών συστημάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εξοπλίζεται «επικίνδυνα», διαταράσσοντας τις ισορροπίες στο νησί.

Υπαινιγμοί για «νέα Άλωση» από τους Τούρκους

Το κείμενο της Turkiye αφήνει σαφείς και επικίνδυνους υπαινιγμούς που παραπέμπουν ακόμα και σε μια… «νέα Άλωση», γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ελληνικούς διπλωματικούς κύκλους, καθώς πρόκειται για έντυπο που απηχεί τις γραμμές της τουρκικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk κάνει λόγο για ορατό ενδεχόμενο επιστροφής της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναπαράγοντας το αφήγημα περί ελληνικών προκλήσεων.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, ενώ οι εορτασμοί για την Άλωση είχαν ατονήσει για δεκαετίες και επανήλθαν σταδιακά μετά το 1950, τα τελευταία χρόνια –και ειδικά υπό την παρούσα διακυβέρνηση, έχουν πλέον μετατραπεί σε τεράστιες πολιτικές φιέστες. Οι φετινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αεροπορικές επιδείξεις, παρελάσεις πολεμικών πλοίων στον Βόσπορο και εντυπωσιακά σόου με drones, αποκτώντας μια πρωτοφανή συμβολική και πολιτική φόρτιση που πιθανότατα εργαλειοποιείται για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής.