Με ανακοίνωσή του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος των κ. κ Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνας Παπακώστα, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο για ανατροπή του κατηγορητηρίου, σε σχέση με την φερόμενη βλάβη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.

Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου -ΟΡΘΩΣ- παρήγγειλε την σύνταξη εκθέσεως για να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Η άνω έκθεση εκπονήθηκε από την κ Παρασκευή Τυχεροπουλου, την οποίαν θεωρώ ικανή και έντιμη επιστήμονα.

Όσον αφορά τον κ Κώστα Τσιάρα η άνω έκθεση περιορίζει την φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Η άνω έκθεση, παρά την ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά.

Συγκεκριμένα: Η αρόσιμη -καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιώτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και ΟΧΙ 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ Τυχεροπούλου. Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκτάρια του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος» (δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια , τάφροι κλπ) είχε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκτάρια από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων(23,19 *5%=1,16)

Οι επιχωματώσεις λόγω Ιανού δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 5 μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκτάρια, δηλαδή καλύπτονταν από το άνω ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκταρίων, άρα όλη η ενίσχυση ήταν ΝΟΜΙΜΗ.

Δέον δε να επισημανθεί ότι η ενίσχυση – φερόμενη ζημιά αθροιζόμενη είναι 2971 ευρώ και όχι 3145 ευρώ , όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ Τυχεροπούλου.

Όσον αφορά τον κύριο Νότη Μηταράκη, η άνω έκθεση της κ Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέρει ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΖΗΜΙΑ στην ευρωπαϊκή περιουσία.

Ως προς την κ Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 € και θεωρείτο κακούργημα, η κ Τυχεροπούλου εντοπίζει επισφάλεια μόνο στην χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2021, ΥΨΟΥΣ 7000 € περίπου .

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία .

Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3000 ή 7000ευρώ !!!

Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα.