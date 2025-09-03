Το μήνυμα η σημερινή επέτειος να γίνει «αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης, απέναντι στη διαφθορά, την παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, του συστήματος του κ. Μητσοτάκη, που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας», έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ζάππειο, με την κεντρική ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 51η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Ζήτησε ενότητα και συστράτευση του κόσμου «για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός μας», για «μια Ελλάδα για όλους». «Από εδώ, από το Ζάππειο λέμε ότι η ήττα της ΝΔ θα είναι νίκη του ελληνικού λαού, νίκη της δικαιοσύνης, νίκη της διαφάνειας, νίκη κάθε πολίτη. Αυτό είναι το χρέος μας και σε αυτόν τον αγώνα καλώ κάθε δημοκράτη και κάθε προοδευτικό, για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες», τόνισε. Παράλληλα από το ίδιο βήμα παρουσίασε το σχέδιο του κόμματος για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι απόψε αποστέλλεται από αυτή τη συγκέντρωση ένα «καθαρό μήνυμα»:

«Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν. Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία διψά ο λαός. Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού. Αποδείχθηκαν κατώτεροι των προσδοκιών του». «Γι’ αυτό», υπογράμμισε, «έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματός του με επίκεντρο το δημογραφικό, κάνοντας λόγο για μείωση του ΕΝΦΙΑ στις οικογένειες με παιδιά, ενώ κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα του για την «πολιτική αλλαγή».

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ζάππειο:

Φίλες και φίλοι,

Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σήμερα –51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ– είναι εδώ όλες οι γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης.

Οι γενιές που το ίδρυσαν και το έκαναν πρωταγωνιστή. Οι γενιές που το κράτησαν όρθιο. Και οι γενιές που το αναγέννησαν!

Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα δεν γιορτάζουν την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ επειδή ψάχνουν καταφύγιο στις δόξες του χθες. Γιορτάζουν γιατί η κοινωνική βάση της Δημοκρατικής Παράταξης έχει ιστορική μνήμη για την προσφορά του και τιμά τους όσους αγωνίστηκαν μέσα από τις τάξεις του για την εθνική αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό. Ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας.

Μισό αιώνα πριν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μαζί με άλλους αγωνιστές, ίδρυσε ένα προοδευτικό, πατριωτικό κίνημα που εξέφρασε τις ελπίδες και τις αγωνίες του λαού. Απέναντι στον διχασμό, τις διώξεις, τις ανισότητες.

Το ΠΑΣΟΚ έφερε εθνική συμφιλίωση

Ένα Κίνημα που έφερε την εθνική συμφιλίωση.

Ένα Κίνημα που γεννήθηκε στις στάχτες της προδοσίας της Κύπρου, κάνοντας πράξη λίγες δεκαετίες μετά την μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής μεταπολιτευτικά, την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.

Ένα Κίνημα που έριξε τα τείχη για τους μη προνομιούχους, έδωσε φωνή στον απλό λαό, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Έκανε πράξη τα εργασιακά δικαιώματα, την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Μια παράταξη με έργο μοναδικό σε θεσμούς, υποδομές και κοινωνικό κράτος. Μια παράταξη που αναγνώρισε και τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Ένα φορτίο, που οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές όχι μόνο προσπάθησαν να αποφύγουν αλλά εργαλειοποίησαν, για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος συνείδησης για τη ζημιά, που έκαναν στη χώρα. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιωκτικά χωρίς ηθικούς φραγμούς αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.

Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης.

Απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον τη χώρας.

Το μήνυμα που στέλνει στη Νέα Δημοκρατία

Τους στέλνουμε σήμερα τους στέλνουμε καθαρό μήνυμα:

Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι μέρες της ασυδοσίας σας τελείωσαν.

Η ακρίβεια, η διαφθορά, η παρακμή της δημόσιας υγείας, η θεσμική απαξίωση εξάντλησαν τις αντοχές του ελληνικού λαού.

Είστε κατώτεροι των προσδοκιών του. Γι’ αυτό έχει έρθει η ώρα με την ψήφο του να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος.

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε σε έναν κόσμο με τεκτονικές αλλαγές. Η ανθρωπότητα βυθίζεται στην αβεβαιότητα.

Η ανοχή στη σφαγή που εξελίσσεται στη Γάζα, η αδυναμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο εμπορικός πόλεμος, τα ωμά παιχνίδια εξουσίας των ισχυρών στις πλάτες των λαών,η απειλή νέας οικονομικής κρίσης σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, ενισχύουν την αστάθεια και την αβεβαιότητα.

Χάσαμε άραγε την ελπίδα; Ή μήπως υπάρχει ακόμη σπίθα που μας καλεί να δράσουμε;

Αν εμείς -οι δημοκράτες, οι σοσιαλιστές, οι δίκαιοι- παραιτηθούμε από τον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, τότε η ανθρωπότητα θα βυθιστεί στο σκοτάδι του αυταρχισμού .

Ανησυχούμε βαθιά. Για την κλιματική κρίση που απειλεί τον πλανήτη μας.

Για τις ανισότητες που διαβρώνουν τις Δημοκρατίες μας.

Για την τεχνητή νοημοσύνη

Για την τεχνητή νοημοσύνη που χωρίς κανόνες, μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο προόδου σε μηχανισμό ελέγχου.

Για τη βαρβαρότητα που υπονομεύει το διεθνές δίκαιο.

Αναθεωρητές ηγέτες όπως ο Πούτιν, ο Ερντογάν, ο Τραμπ και τόσοι άλλοι επενδύουν στη δύναμη του ισχυρού, στη βαρβαρότητα εις βάρος της ειρήνης και της συνεννόησης των λαών.

Στοχοποιούν διεθνείς οργανισμούς, πολιτικούς αντιπάλους και δηλητηριάζουν τον Ορθό Λόγο με ψευδείς ειδήσεις και διχασμό.

Οποία δικαιώματα κατέκτησε ο άνθρωπος μετά την τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα απειλούνται.

Τίποτα δεν είναι πιο ανήθικο από την αντίληψη ότι η φτώχεια, η ανεργία, η ασθένεια, τα γηρατειά ή ο κοινωνικός αποκλεισμός… είναι προσωπικά «αμαρτήματα».

Όχι!

Οι κοινωνικές πληγές, που απαιτούν συλλογική απάντηση

Αυτά είναι κοινωνικές πληγές.

Απαιτούν συλλογική απάντηση.

Γι’ αυτό τον λόγο, η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδύεται άλλο την Ωραία Κοιμωμένη. Δεν μπορεί πλέον να ζει με ψευδαισθήσεις.

Όπως είπε εύστοχα και ο Μάριο Ντράγκι πρόσφατα, για χρόνια πιστέψαμε πως το μέγεθός μας, οι αγορές μας, αρκούσαν για να μας κάνουν ισχυρούς. Η πραγματικότητα, όμως, απέδειξε ότι αυτό δεν φτάνει.

Χρειαζόμαστε ενιαία και μόνιμα εργαλεία για τις οικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές.

Ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική, με ευρωστρατό.

Με δύο λέξεις: η Ευρώπη χρειάζεται νέο Όραμα ‒και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από μια Ευρώπη των Λαών.

Γιατί το απαύγασμα της νεωτερικότητας στην ήπειρό μας ήταν το δημοκρατικό κοινωνικό κράτος δικαίου.

Αυτό μετουσίωσε την ηθική της ισότητας.

Την ηθική της ελευθερίας.

Την ηθική της συμμετοχής στο κοινωνικό πλεόνασμα.

Tης κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.

Την ηθική της πλήρους απασχόλησης και της ισόρροπης ανάπτυξης

Φίλες και φίλοι,

Στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα, στην εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας, της ρευστότητας και των social media, ο τρόπος άσκησης της πολιτικής μοιάζει… με σίριαλ.

Ένα σίριαλ γεμάτο επεισόδια.

Τόσα πολλά, που όταν φτάνουμε στο τελευταίο, έχουμε ήδη ξεχάσει… πώς ξεκίνησε η ιστορία. Ποιο ήταν το νήμα που μας οδήγησε εδώ.

Και στο τέλος;

Μένει μόνο η τελευταία εικόνα.

Αλλά η τελευταία εικόνα δεν είναι η αλήθεια.

Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε… και πού θέλουμε να πάμε…χρειαζόμαστε τη συνολική αφήγηση.

Και η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας, λέει καθαρά:

Το σύστημα εξουσίας

Το σύστημα εξουσίας είναι κουρασμένο.

Αναξιόπιστο.

Εγκλωβισμένο στη μικροπολιτική και βουτηγμένο στα σκάνδαλα.

Ένα σύστημα που θυσιάζει το μέλλον της χώρας για το πρόσκαιρο πολιτικό κέρδος.

Εμείς λέμε: Η πολιτική δεν είναι σόου σε απευθείας μετάδοση!

Ούτε μανιχαϊσμός, «άσπρο» ή «μαύρο».

Στόχος κάθε προοδευτικής πολιτικής οφείλει να είναι μια κοινωνία δυνατή και με αυτοπεποίθηση.

Και παράλληλα, μια Πολιτεία που λειτουργεί ως οργανωτής και εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Αλλιώς, η Πολιτική καταντά παζάρι εξουσίας.

Για εμάς -και για εμένα προσωπικά- η «Ηθική στην «Πολιτική» δεν είναι σύνθημα. Ούτε ηθικολογία, όπως είναι για τους συντηρητικούς.

Είναι διαρκής αγώνας!

Όπως έλεγε ο αείμνηστος πρόεδρός μας Κώστας Σημίτης: «Κάθε πολιτικοποιημένο άτομο οφείλει να προωθεί το επίπεδο ηθικής συνείδησης της κοινωνίας».

Για μια ζωή με λιγότερη αλλοτρίωση…

και περισσότερη δικαιοσύνη.

Αυτόν το δρόμο της προόδου, επιλέγουμε να περπατήσουμε για να πετύχουμε ως πολιτική δύναμη αλλαγής!

Όσο αλήθεια είναι ότι «Πολιτική» χωρίς «Ηθική» δεν μπορεί να υπάρξει προς όφελος της ανθρωπότητας…

…άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» είναι έννοιες ασύμβατες!

Οι πολίτες βλέπουν μόνο αναξιοπιστία.

Με το πρόσωπο του μεταρρυθμιστή

Ο Πρωθυπουργός το 2019 εκλέχθηκε με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και του μετριοπαθούς πολιτικού. Για να φέρει την ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Έπειτα από 10 χρόνια όπου η χώρα μας πέρασε μεγάλες δυσκολίες, ο λαός περίμενε καλύτερες μέρες.

Περίμενε ένα πολιτικό σύστημα που θα είχε κάνει την αυτοκριτική του και θα είχε αλλάξει. Που θα λειτουργούσε με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τις ίδιες πρακτικές που χρεοκόπησαν την οικονομία, δίχασαν την κοινωνία, απαξίωσαν το πολιτικό σύστημα.

Ας σκεφτούμε όμως. Έξι χρόνια τώρα, ποια είναι -πραγματικά- η δική του πολιτική ηθική;

Έκανε το κράτος εργαλείο εξυπηρετήσεων «ημετέρων».

Μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο» ποινικών ευθυνών των υπουργών του. Χρησιμοποίησε με σκαιό τρόπο την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να τους δώσει ασυλία απέναντι στη δικαιοσύνη. Έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και τα δικαστικά πορίσματα.

Έκανε την ΕΥΠ προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης των πάντων.

Επιτέθηκαν στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Λοιδόρησαν ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα ερευνώντας τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας.

Μετέτρεψαν το κοινωνικό κράτος σε ευκαιρία κερδοσκοπίας στα χέρια λίγων και ισχυρών. Το ΕΣΥ

υποβαθμίζεται μεθοδικά προς όφελος των ιδιωτών και η δημόσια Παιδεία απαξιώνεται συστηματικά.

Το ξεπούλημα της ελληνικής γης και περιουσίας

Πανηγυρίζουν για την ανάπτυξη, που στην πραγματικότητα είναι ξεπούλημα της ελληνικής γης και περιουσίας.

Περηφανεύονται ότι τάχα μείωσαν τα φορολογικά βάρη, τη στιγμή που εισπράττουν δισεκατομμύρια από έμμεσους φόρους και μετατρέπουν τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης μιας άδικης οικονομικής πολιτικής.

Όλα αυτά, τι άλλο δείχνουν εκτός από ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ: Όλα στην κυνική λογική του «Έχουμε πάνω από 151, άρα είμαστε ανεξέλεγκτοι»

Γι’ αυτό επιμένω και λέω πως η Πολιτική πρέπει επιτέλους να ξανασυστηθεί με την Ηθική!

Τώρα είναι η ώρα της τομής με ένα νέο ηθικό παράδειγμα.

Με ανασυγρότηση των θεσμών και εγγύηση της διάκρισης των εξουσιών.

Με ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Και πάνω απ’ όλα με μια νέα εθνική στρατηγική, που βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Που δεν σύρεται πίσω από τις εξελίξεις αλλά σχεδιάζει με το βλέμμα στο μέλλον.

Ένα σχέδιο που το ΠΑΣΟΚ έχει και μπορεί να υλοποιήσει αξιόπιστα.

Ξαναχτίζοντας την ισχυρή και παραγωγική Ελλάδα.

Την Ελλάδα της δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Μια Ελλάδα για όλους!

Δημογραφική αναγέννηση

Φίλες και φίλοι

Είναι υπαρξιακή ανάγκη η δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Είναι ο πιο κρίσιμος συντελεστής εθνικής ισχύος.

Τα πρόσφατα σχετικά στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών είναι αποκαρδιωτικά:

Κατάρρευση των γεννήσεων, οι οποίες το 2023 έφθασαν να είναι περίπου οι μισές από αυτές που καταγράφηκαν ετησίως κατά μέσον όρο την 20ετία 1951-1970.

Ανάμεσα στο 2011 και το 2024 καταγράφονται σταθερά λιγότερες γεννήσεις από θανάτους, με αποτέλεσμα μείωση του πληθυσμού κατά σχεδόν 500.000 άτομα.

Ήδη η Ελλάδα είναι πια μια γερασμένη χώρα, αφού το 23% των κατοίκων της είναι άνω των 65 ετών.

766 σχολεία βάζουν φέτος λουκέτο λόγω έλλειψης μαθητών.

Ισχυρή οικονομία χωρίς δημογραφική ανάταξη δεν υπάρχει.

Οι πολιτικές μας έχουν στόχο να κρατήσουν τα Ελληνόπουλα στον τόπο τους. Να μετατρέψουν την ελληνική περιφέρεια σε χώρο δημιουργίας, ελπίδας και προοπτικής με ένα σύγχρονο

κοινωνικό κράτος που θα προσφέρει ασφάλεια σε κάθε νέο άνθρωπο και την οικογένεια του είτε κατοικεί στην ηπειρωτική είτε στη νησιωτική Ελλάδα.

Οφείλουμε να δώσουμε και από αυτά που δεν έχουμε για το Δημογραφικό!

Οφείλουμε να αλλάξουμε τα πάντα, για να πάρει ο καθένας αυτό που αξίζει, και ιδίως οι νεότερες γενιές.

Το δικό μας σχέδιο βασίζεται σε τρεις πυλώνες, που στοχεύουν να φέρουν ζωή στην περιφέρεια, ισορροπία στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή.

1ος πυλώνας: η Αντιστροφή του brain drain – ένα Νέο Περιφερειακό Μοντέλο

Η ζωή πρέπει να επιστρέψει στην περιφέρεια.

Με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις πήγαμε σε κάθε γωνιά της χώρας. Μαζί με τις τοπικές κοινωνίες είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Θα βαςίζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Παράλληλα, υπηρετούμε τον εθνικό διάλογο μέσα από την πρότασή μας για συγκρότηση διαρκούς διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το Δημογραφικό.

Θεσπίζουμε κίνητρα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως ώστε να μπορούν να εργάζονται από απομακρυσμένες περιοχές.

Γι’ αυτό, σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα, την εκπαίδευση, την υγεία και τον πολιτισμό ώστε κανένα παιδί να μην μεγαλώνει με αίσθημα απομόνωσης.

Πάνω από όλα, αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο – τη στεγαστική στήριξη:

Δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος μας για το στεγαστικό, με το GenRent, αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, δεν την χαρίζουμε σε εργολάβους όπως προτείνει η ΝΔ. Για εμάς προτεραιότητα είναι ο κάθε νέος και η κάθε νέα στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνή και ποιοτική κατοικία, χωρίς να αφήνουν τα όνειρά τους δίχως στέγη.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρo:

Η Ελλάδα της περιφέρειας μπορεί να γίνει η Ελλάδα των πραγματικών ευκαιριών, όχι των άδειων δρόμων και των σχολείων που ερημώνουν.

Ακούμε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα. Με ποια αξιοπιστία θα το λύσει, ο άνθρωπος που το δημιούργησε.

Που κατάφερε να αυξηθούν τα ενοίκια επί ημερών του σχεδόν 50%.

Που επέτρεψε με τις πολιτικές του το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού.

Που έκανε πανάκριβο όνειρο, τις σπουδές σε άλλη πόλη.

Και κατά τα άλλα, θέλει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό!

4 χρόνια περιφρονεί το στεγαστικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα περιφρονεί τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τι άλλο όμως να περιμένεις από ένα Πρωθυπουργό, που με κυνισμό έλεγε ότι «κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει που αυξήθηκαν τα ενοίκια».

2ος πυλώνας του σχεδίου μας, η εναρμόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής:

Με καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

Με θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις δαπάνες του παιδιού ως την ηλικία των 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

Λέμε επίσης το αυτονόητο …να υπάρχουν ελεύθερες μετεγγραφές για παιδιά πολυτέκνων.

Για εμάς, ασφάλεια και σιγουριά για κάθε γυναίκα, σημαίνει δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη του κόστους των απαραίτητων φαρμάκων.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε για πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού, κάτι που είναι απαραίτητο στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό, είναι ένα ακόμα αναγκαίο μέτρο για γυναίκες που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

3ος πυλώνας Πολιτικές για την οικογένεια:

Για εμάς κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο μέλλον ο Εθνικός αποταμιευτικός λογαριασμός μπορεί να προσφέρει μια πρώτη θωράκιση στο μέλλον αυτό!

Για εμάς δεν χωρούν διαχωρισμοί, έχει έρθει η ώρα οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν ίσα διακαιώματα, ίδιες παροχές με τους πολύτεκνους.

Για εμάς τα παιδιά δεν είναι εργαλεία αύξησης των φορολογικών εσόδων, είναι το μέλλον! Αυτό θα αντανακλάται και στο φορολογικό μας σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά στην ΔΕΘ.

Σήμερα από εδώ όμως θέλω να σταθώ σε δύο σημαντικές τομές:

Πρώτον, δεσμευόμαστε για μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά.

Δεύτερον, για τις πολύτεκνες οικογένειες ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

Όλα τα παραπάνω είναι μέτρα, τα οποία αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί αναλυτικά τις επόμενες εβδομάδες.

Είναι το σχέδιο μας με ορίζοντα 4ετίας, γιατί για εμάς το δημογραφικό είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Φίλες και φίλοι,

Δίνουμε πολιτικό περιεχόμενο στην ισότητα, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη. Κάνουμε το ΕΣΥ ξανά ασπίδα ασφάλειας και προστασίας για όλους τους Έλληνες. Κάνουμε τη δημόσια παιδεία φάρο γνώσης και προοπτικής για τις νεότερες γενιές, δυναμώνουμε τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Μαζί βάζουμε τέλος στην ασυδοσία, τη διαφθορά, την ατιμωρησία. Μαζί βάζουμε τέλος στις πολιτικές, που οι επιπτώσεις τους δυσκολεύουν τη ζωή μας.

Μετά το μνημόνιο

Μετά την επώδυνη περιπέτεια του μνημονίου, την οικονομική και κοινωνική κρίση, ο λαός περίμενε αυτοκριτική, ενσυναίσθηση και αλλαγή κουλτούρας από τους πολιτικούς. Κάποιοι όμως παραμένουν αμετανόητοι και με

προσβλητικό τρόπο αξιώνουν να αλλάξει ο λαός νοοτροπία και εκείνοι να παραμείνουν ίδιοι και απαράλλακτοι, προσκολλημένοι στο ρουσφέτι, την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Αντί λοιπόν για την αλλαγή πολιτικού παραδείγματος, οικοδομήθηκε ένα πολιτικό οικονομικό σύστημα με ισχυρά εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας.

Δεν τους φτάνει μόνο ο έλεγχος της κυβέρνησης αλλά θέλουν και τον έλεγχο της αντιπολίτευσης για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της εξουσίας.

Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, ο πραγματικός αντίπαλος της Δημοκρατικής Παράταξης.

Όσο ισχυρό και αν είναι, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται, αν δεν ηττηθεί, η χώρα δεν θα αλλάξει.

Δεν θα απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις, δεν θα λειτουργούν εύρυθμα οι θεσμοί. Αυτή είναι η πραγματική μάχη, που έχουμε να δώσουμε και πρέπει να τη δώσουμε ενωμένοι, όσοι πραγματικά πιστεύουμε στην αλλαγή.

Ο λαός, να είστε σίγουροι, δεν ψάχνει νέο διαχειριστή της εξουσίας. Γιατί η διαχείριση της εξουσίας για την εξουσία δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ο λαός διψά για σχέδιο πολιτικής αλλαγής, για ανατροπή των κατεστημένων, για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική.

Αυτό το όραμα δεσμεύομαι ότι με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, μαζί θα το κάνουμε πράξη.

Να προσφέρουμε ελπίδα στους νέους, προοπτική στη μεσαία τάξη και ασφάλεια στους πιο ευάλωτους.

Να αποδείξουμε ότι η χώρα μας μπορεί να βρεθεί ξανά στην πρωτοπορία των διεθνών εξελίξεων, με ενισχυμένες όλες τις παραμέτρους της εθνικής της ισχύος.

Αυτό είναι το χρέος μας.

Και σας θέλω όλους μαζί σε αυτόν τον αγώνα.

Για τη μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ που έχει ανάγκη ο λαός μας.

Για μια ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Μια Ελλάδα για όλους».