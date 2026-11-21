Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, τις κοινωνικές ανισότητες και το κόστος ζωής.

«Όπως έχω πει πολλές φορές, αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για έλλειψη σωστής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. «Στη χώρα μας ήρθαν 80 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Θα περίμενε ο κάθε πολίτης αυτά τα χρήματα να έχουν αξιοποιηθεί σωστά, να έχουν αυξήσει το βιοτικό επίπεδο, να έχουν δημιουργήσει ισχυρές υποδομές», σημείωσε, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη Θεσσαλία και στη διαχείριση των υδάτων μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Κριτική για τις κοινωνικές ανισότητες, την ακρίβεια και τις υποδομές

Αναφερόμενος στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει από τη δέκατη στην τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά ως προς τις κοινωνικές ανισότητες, επισημαίνοντας παράλληλα την απόκλιση ανάμεσα στην πορεία των μισθών και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχη ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης λόγω της ακρίβειας, ενώ στάθηκε επίσης στα υψηλά ενοίκια και στην κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία.

«Αυτά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και η κατάσταση στις υποδομές αποδεικνύουν την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Άρα, στόχος είναι ένας: η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, η νίκη του ΠΑΣΟΚ, η αλλαγή της πολιτικής, για να έχει ο κάθε πολίτης, όπου κι αν κατοικεί σε όλη την Ελλάδα, προοπτική και μέλλον», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η σημερινή κατάσταση είναι αδιέξοδη και ευνοεί τους λίγους, δεν ευνοεί τους πολλούς. Η ζωή δυσκολεύει για τους πολλούς».

Νέο παραγωγικό μοντέλο, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη

Για την οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το στοίχημα είναι να καταστεί η ελληνική οικονομία πιο παραγωγική και ανταγωνιστική, ώστε να δημιουργηθούν «πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές» και να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στον τόπο τους.

Παρουσιάζοντας το Πάρκο Καινοτομίας JOIST ως παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ έρευνας και παραγωγής: «ένα κέντρο καινοτομίας όπου συναντιούνται η έρευνα και η παραγωγή, όπου ιδέες και πρωτοβουλίες νεοφυών ή παραδοσιακών επιχειρήσεων δημιουργούν συνέργειες και πετυχαίνουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε τη στήριξη αντίστοιχων δομών σε όλη την επικράτεια. Στις προτεραιότητες του κόμματος περιέλαβε:

Τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, καθώς και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε κάθε στάδιο της παραγωγής μέσω κέντρων έρευνας και καινοτομίας.

Την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου ενίσχυσης κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρειάζονται καθοδήγηση σε αυτό το πεδίο, «πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη».

«Έχουμε ένα άλλο όραμα για την παραγωγή, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό το σχέδιο θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η χώρα μας αξίζει και μπορεί καλύτερα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.