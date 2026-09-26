Ως τη μόνη διέξοδο για πραγματική πολιτική αλλαγή παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε στελέχη και φίλους του κόμματος στη Σαντορίνη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τα διλήμματα περί χάους που θέτει η Νέα Δημοκρατία και εξαπολύοντας δριμεία επίθεση για το κυβερνητικό μοντέλο, το οποίο χαρακτήρισε βαθιά αλαζονικό.

«Πιστεύουν ότι θα είναι πάντα ένοικοι στο Μαξίμου, γι’ αυτό με περισσή αλαζονεία έφτασαν στο σημείο να θέσουν το δίλημμα “Μητσοτάκης ή χάος”, ακόμη και το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Αλλά και οι προηγούμενοι μας είπαν: “ή εμείς ή κανείς”. Αυτή την αλαζονεία θα τη βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του.

Σε μια προσπάθεια να αναδείξει έναν διαφορετικό δρόμο επικοινωνίας με τους πολίτες, τόνισε: «Το μήνυμά μας στους πολίτες είναι: Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονεία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Δεν ψάχνει ο λαός Μεσσίες, εργάτες ψάχνει».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδας, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση για τον ΦΠΑ. Πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί, όπου θα συγκεντρώνεται η διαφορά μεταξύ του ισχύοντος και του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, με σκοπό «να επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στο νησί σε υποδομές, κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. ώστε να βελτιώνεται η ζωή των νησιωτών».

Εξήγησε, μάλιστα, τη φιλοσοφία του μέτρου λέγοντας πως «δεν χαρίζει τον ΦΠΑ στους τουρίστες, αλλά τον επιστρέφει σε εσάς και έτσι αντιμετωπίζεται μια αδικία που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορεί να λες ότι ο μειωμένος ΦΠΑ είναι μόνο στα νησιά που έχουν δομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες». Επιπλέον, για το ζήτημα του μεταφορικού ισοδύναμου, δεσμεύτηκε ότι θα πρέπει «κάθε τέσσερις μήνες να υπάρχει πλήρης αποπληρωμή του».

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «η πολιτική αλλαγή δεν είναι σύνθημα αλλά εθνική αναγκαιότητα» και πρόσθεσε ότι «το ΠΑΣΟΚ ζητά την εμπιστοσύνη του λαού για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα δώσουν πνοή σε κάθε γωνιά της χώρας».

Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να κάνουν τον απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αξιολογώντας το κόστος διαβίωσης, την κατάσταση στην υγεία και την παιδεία, καθώς και τα επίπεδα διαφάνειας και εμπιστοσύνης προς το κράτος.

«Αν όλα αυτά δεν υπάρχουν, γιατί να έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μια τρίτη ευκαιρία; Γιατί να πάμε πίσω και όχι μπροστά;», αναρωτήθηκε, ζητώντας στήριξη στη Δημοκρατική Παράταξη, την οποία διαχώρισε πλήρως από προσωποκεντρικά μοντέλα αρχηγίας:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ιδιωτικό κόμμα ενός προσώπου, αλλά είναι μια παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, ιστορία, προσφορά και λάθη. Αλλά είναι παράταξη, και όχι ατομική επιχείρηση. Αυτή η παράταξη δεσμεύομαι ότι δεν θα αντιμετωπίσει το κράτος ως λάφυρο. Δεν θα αναλάβει την εξουσία στις εκλογές με μοναδική έγνοια πώς θα στήσει πελατειακούς μηχανισμούς για τις μεθεπόμενες εκλογές, αλλά πώς αυτή η εξουσία θα γίνει η δύναμη κάθε πολίτη».