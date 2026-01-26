Σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας ευθέως ζήτημα παραίτησης του Γιώργου Φλωρίδη.

Αφορμή στάθηκε η αμφιλεγόμενη τροπολογία για τη συνεπιμέλεια των παιδιών, η οποία εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κίνηση που ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως «νομοθέτηση κατά παραγγελία».

«Δεν στέκεται ως Υπουργός»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του κ. Φλωρίδη, κατηγορώντας τον για σωρεία αναληθειών.

«Εδώ έχουμε έναν υπουργό Δικαιοσύνης να βγαίνει και να λέει τόσα ψέματα. Για μένα, δεν στέκεται ως υπουργός», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ηθική και πολιτική απαξία που, κατά τον ίδιο, περιβάλλει τους χειρισμούς του Υπουργού.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξειδίκευσε την κριτική του, παραθέτοντας συγκεκριμένα σημεία της υπουργικής επιχειρηματολογίας που θεωρεί ψευδή όπως το ότι μπορεί να υπάρξει νέα δικαστική απόφαση πριν την εκδίκαση της έφεσης, χαρακτηρίζοντάς τον ως το «πρώτο ψέμα».

Κατηγόρησε επίσης τον κ. Φλωρίδη ότι προσπάθησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη ισχυριζόμενος ότι η διάταξη προϋπήρχε στο νομοσχέδιο. «Λέει ψέματα. Δεν υπήρχε αυτή η διάταξη… Το κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ και την καταψήφισε», τόνισε.

Σύνδεση με Τέμπη, Υποκλοπές και «Ουγγροποίηση»

Η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη επεκτάθηκε σε όλο το φάσμα της κυβερνητικής θητείας, συνδέοντας την παρούσα τροπολογία με τη γενικότερη στάση της κυβέρνησης καταγγέλλοντας τον υπουργό Δικαιοσύνης για ψέματα στην τραγωδία των Τεμπών και για «κρυφτό» από τις ευθύνες ενός παρακράτους στο θέμα των υποκλοπών, βάζοντας επίσης στο «κάδρο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον άνθρωπο που «δίνει εντολές» στον κ. Φλωρίδη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε παράλληλα την έντονη ανησυχία του για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα αρχίζει να «προσομοιάζει της Ουγγαρίας», απομακρυνόμενη από την κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Γι’ αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα συνολικής ρήξης με το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Απάντηση Φλωρίδη

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υπεραμυνόμενος της διάταξης, υποστήριξε ότι ο στόχος δεν ήταν η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων (σ.σ. της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη), αλλά η «θεραπεία κενών που είχαν προκύψει στην εφαρμογή του νόμου για τη συνεπιμέλεια».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Φλωρίδη, η ρύθμιση αποσκοπεί στο να μην μένουν «μετέωρες» οικογενειακές υποθέσεις όταν υπάρχουν νέες δικαστικές αποφάσεις που τροποποιούν προηγούμενες ρυθμίσεις. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ισχυρίστηκε ακόμη ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε παρερμηνεία του δικονομικού χρόνου, επιμένοντας ότι η διάταξη παρέχει τη δυνατότητα στους δικαστές να κρίνουν με βάση τα νέα δεδομένα της κάθε υπόθεσης.

Το Περιεχόμενο της Επίμαχης Τροπολογίας

Η διάταξη αφορά τη δυνατότητα μεταβολής των όρων επικοινωνίας και επιμέλειας παιδιών.

Συγκεκριμένα, επιτρέπει στο δικαστήριο να επανεξετάζει αποφάσεις όταν υπάρχουν σοβαρές μεταβολές στις συνθήκες, ακόμη και αν εκκρεμεί έφεση.

Το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα επιμένουν ότι αυτή η «φωτογραφική» διάταξη στην ουσία αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιτρέποντας την παράκαμψη προηγούμενων δικαστικών κρίσεων.