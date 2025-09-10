«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
«Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!», προσθέτει.
— Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 9, 2025