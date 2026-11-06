Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή το άρθρο 23, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο του «αποδεικνύει ότι είναι μπροστινοί των funds».

Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο BEST TV ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής ρώτησε πώς «συγκρούεται» ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με τα funds όπως είπε, και «πού ήταν» επτάμιση χρόνια, «επτάμιση χρόνια που δεν σηκώνουν τηλέφωνα στους δανειολήπτες, που τους εκβιάζουν, που δεν βρίσκει ο δανειολήπτης πού είναι το δάνειό του, πόσο έχει πάει, ποιος το έχει…». «Αυτήν την αγορά της ομηρίας και του εκβιασμού δεν την έβλεπε;», ρώτησε. Είπε ότι ο κ. Πιερρακάκης με το άρθρο 23 έφερνε ότι «μπορεί κάποιος που έχει ρυθμίσει το δάνειό του, αν χάσεις τρεις-τέσσερις δόσεις γιατί έμεινε άνεργος, το fund να μπορεί να του πάρει την ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστική απόφαση». «Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μπροστινοί των funds», είπε.

Σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που έφερε η κυβέρνηση, σχολίασε ότι «οι 120 δόσεις έχουν αξία, όταν βάζεις κριτήρια που επιτρέπουν τη βιώσιμη ρύθμιση. Και όχι οι 120 δόσεις να αφορούν ελάχιστους και, μάλιστα, με 5,8% επιτόκιο, που είναι απαγορευτικό, ενώ εμείς αντιπροτείνουμε 3%».

Τόνισε ότι «ουδείς σοβαρός υπουργός, που θέλει να υπερασπιστεί τον κόπο του ελληνικού λαού που είναι εγκλωβισμένος στα funds, δεν θα έφερνε ένα άρθρο να παίρνουν την περιουσία του πολίτη χωρίς δικαστική απόφαση». «Αυτός είναι ο κ. Πιερρακάκης, αυτή είναι η πολιτική του. Και χθες στη Βουλή έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι από εμένα, αλλά από τους πολίτες στους οποίους έλεγε ότι οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία αξία αλλά τώρα τις φέρνει για λίγους. Έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι από εμένα, αλλά από τον ελληνικό λαό, που είπε ότι ‘ακόμη και αν είχα τα χρήματα για να δώσω 13η σύνταξη, δεν θα την έδινα ποτέ’, αλλά έδωσαν κάποια επιδόματα στους συνταξιούχους», σημείωσε.

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «Λαφαζάνηδες» που απηύθυνε προς το ΠΑΣΟΚ ο ΥΠΟΙΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «όταν με χαρακτηρίζει ‘Λαφαζάνη’, πρέπει να το αιτιολογήσει στον ελληνικό λαό. Διότι, ο κ. Λαφαζάνης είχε την άποψη να πάμε στη δραχμή. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά σπρώξαμε την Ελλάδα στη δραχμή; Ή δώσαμε έναν αγώνα να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, έναν αγώνα που τον ξεχνά σήμερα λόγω του ότι δίνει εξετάσεις στον κ. Μητσοτάκη;».

Σχολιάζοντας αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα ότι επί διακυβέρνησης του δεν πουλήθηκε ούτε ένα ευρώ από «κόκκινα» δάνεια σε funds, ανέφερε ότι «είναι αδιανόητο να ακούγονται τέτοια ψέματα στον δημόσιο διάλογο, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι». «Πούλησε 19 δισ. ευρώ ‘κόκκινα’ δάνεια ως πρωθυπουργός με νόμο που έκανε ο ίδιος. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και πούλησε τα τριπλάσια. Και φτάσαμε, μετά από επτάμιση χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, να έρχονται χθες στη Βουλή και να λένε: ‘προστατεύουμε τους δανειολήπτες’», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα» και πως «άρα, όσα λέμε, μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας». Σχολίασε ότι «φαίνεται ποιοι είναι οι εξαρτημένοι» και ότι «είναι αυτοί που τους χαϊδεύουν καθημερινά ισχυρά μιντιακά συμφέροντα». Σχολίασε πως αν ο ίδιος είχε κάνει στον τόπο «τη ζημιά που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, θα είχα εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό» και πως «αν ερχόμουν σε αυτό το στούντιο και έλεγα ένα τέτοιο χοντρό ψέμα, όπως ο κ. Τσίπρας, θα ήμουν πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια», όμως «για αυτόν δεν έγινε».

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το πρόβλημα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, λέγοντας πως «όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και επιβλήθηκε το πρόστιμο, από την κυβέρνηση μάς είπαν ότι η λύση είναι να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» και ρώτησε «πού είναι, λοιπόν, αυτή η λύση;». «Τι γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ; Πότε θα πληρωθούν οι παραγωγοί;», τόνισε.

Αναφερθείς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, επεσήμανε ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ότι «σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, έπρεπε το καλώδιο, καθότι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και όχι μόνο ελληνικού, να έχει ποντιστεί χωρίς καμία εμπλοκή της Τουρκίας» και ότι περιμένει να ακούσει το χρονοδιάγραμμα. «Αν η Τουρκία νομοθετήσει τις επόμενες ημέρες τη ‘Γαλάζια Πατρίδα’, τι κάναμε για να την αποτρέψουμε; Και εννοώ ευρωπαϊκά, όχι μόνο η Ελλάδα. Διότι, τα σύνορά μας είναι ευρωτουρκικά. Πώς πιέζουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική;», ρώτησε, για να σημειώσει πως «αν θες να είσαι αποτελεσματικός, αφήνεις τις θεωρίες περί ‘ήρεμων νερών’, λες την αλήθεια και παλεύεις για την αλλαγή στην κατεύθυνση που πάνε τα πράγματα». «Για μένα, αυτή η προσπάθεια δεν έγινε. Έγινε περισσότερη επικοινωνία παρά πολιτική ουσία στα τελευταία χρόνια», κατέληξε.