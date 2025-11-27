«Επειδή λοιπόν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις κ. Υπουργέ, εδώ λοιπόν είναι η εικόνα. Για να μας πουν ο κ. Πρωθυπουργός και η κα. Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι; Η φωτογραφία και το δημοσίευμα αποδεικνύουν ότι είναι», ανέφερε σε απάντηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτοντας στα Πρακτικά της Βουλής «Δημοσίευμα από το 2004, προς επιβεβαίωση της περιφρόνησης της λογικής του ελληνικού λαού στη Βουλή των Ελλήνων».

Πρόσθεσε ότι «στις επισυνδέσεις μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει οι Ξυλούρηδες από ολόκληρο το Μαξίμου. Όλους τους άλλους, τους ξέρουν, τους έχουν αναφέρει, έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και διακοπή ελέγχων. Κι αυτά δεν τα λέω εγώ, τα διάβασε και τα άκουσε ο ελληνικός λαός από τη δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή».

Υποστήριξε πως «πήγατε ένα βήμα παρακάτω. Όχι μόνο τους προστατεύετε, αλλά σας βάζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να εκτίθεστε, όπως εξέθεσε το σύνολο της κοινοβουλευτικής του ομάδας στέλνοντάς τους για ύπνο και ψηφίζοντας επιστολικά. Πρώτη φορά σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης. Καταπατώντας την ποιότητα της Δημοκρατίας και τα ήθη του Κοινοβουλευτισμού. Τώρα σας βάζει να λέτε ψέματα και να γίνεστε συκοφάντες.»

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι δεν κατακρίνει «τον Υπουργό, κ. Θεοδωρικάκο, επιτίθεμαι στον άνθρωπο που τους εκθέτει, στον άνθρωπο πίσω απ’ όλα, -από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την 717-, τον κ. Μητσοτάκη. Που έχει το θράσος να σας βάλει να μου πείτε να διορθώσω τα λεγόμενά μου».

Πηγή: ΑΠΕ