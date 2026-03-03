«Εμπιστοσύνη για την πολιτική αλλαγή. Σας προτείνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του με την οποία έκλεισε η εκδήλωση «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική – Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό», που διοργάνωσε απόψε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. «Αυτό το συμβόλαιο σημαίνει βαθιά αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Είναι ένα συμβόλαιο που αποδεικνύει στην πράξη ότι πρέπει: Να επενδύσουμε στη διαφάνεια για να τελειώσουμε τις απευθείας αναθέσεις. Να επενδύσουμε στην αξιοκρατία αντί των ‘γαλάζιων’ ρουσφετιών. Να επενδύσουμε στο σχέδιο αντί της εκάστοτε επικοινωνιακής διαχείρισης των ευθυνών μίας καταστροφής», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η Πολιτική Προστασία δεν είναι μόνο ένα απλό ζήτημα προστασίας. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης», καλώντας παράλληλα τον κάθε πολίτη να εμπιστευθεί το ΠΑΣΟΚ για να γίνουν τα λόγια κυβερνητικό έργο.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική πρόληψης των φυσικών καταστροφών για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απέναντι στην πραγματικότητα της Κλιματικής Κρίσης. «Δεν μπορούμε όμως να μιλήσουμε για την ασφάλεια στην Αττική, χωρίς να στρέψουμε το βλέμμα μας στον Έβρο. Εκεί, όπου αυτές τις μέρες, χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, οικογένειες δοκιμάζονται ξανά, και καλλιέργειες χάνονται μέσα στη λάσπη. Χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν μία πολύ δύσκολη καθημερινότητα» ανέφερε .

Επέκρινε την κυβέρνηση, πως αντιμετωπίζει και την Πολιτική Προστασία ως πεδίο επικοινωνίας, καθώς, αντί να επενδύει συστηματικά στην πρόληψη, επιλέγει να παρεμβαίνει εκ των υστέρων με αποζημιώσεις, με έκτακτες ρυθμίσεις, με συγκεντρωτισμό. «Είχε την ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – τονίζω ιδιαίτερα το δεύτερο συνθετικό, γιατί είναι κρίσιμη λέξη και για την Ευρώπη και για την ανθεκτικότητα του μέλλοντος λόγω της κλιματικής κρίσης. Τι έκανε με αυτό τον πακτωλό χρημάτων;» αναρωτήθηκε. Πρόσθεσε δε, πως και η πολιτική της για την αντιπλημμυρική προστασία χαρακτηρίζεται από τρία διαρθρωτικά ελλείμματα: Έλλειψη πρόβλεψης, έλλειψη διαλειτουργικότητας, και έλλειμμα λογοδοσίας και συνοχής.

Ειδικά για την Αττική, πρότεινε Ενιαίο Masterplan Αντιπλημμυρικής Προστασίας για ολόκληρη την περιφέρεια, με τέσσερις συγκεκριμένες, άμεσα εφαρμόσιμες παρεμβάσεις:

1. Ψηφιακή χαρτογράφηση με τεχνητή νοημοσύνη

2. Υποχρεωτική ενσωμάτωση των χαρτών κινδύνου στον πολεοδομικό σχεδιασμό

3. Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Ρεμάτων

4. Διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και σαφή ανάθεση ευθύνης για την πρόληψη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

«Για να γίνουν όλα αυτά πράξη, προτείνουμε την ίδρυση ενός Μητροπολιτικού Συντονιστικού Οργάνου Προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, με άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε τέσσερις χωρικές ζώνες θωράκισης στην Αττική:

Πρώτη ζώνη: οι ορεινοί όγκοι: Πεντέλη, Υμηττός, Πάρνηθα. Αναδασώσεις, μικρά φράγματα ανάσχεσης, φυσικές λεκάνες συγκράτησης. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για να κρατήσουμε το νερό ψηλά.

Δεύτερη ζώνη: τα ρέματα. Από τον Κηφισό μέχρι το Μεγάλο Ρέμα και την Πικροδάφνη. Οριοθέτηση, καθαρισμός, αποκατάσταση φυσικών όχθεων. Δίνουμε χώρο στο νερό ώστε να σταθεροποιείται η ροή των ρεμάτων.

Τρίτη ζώνη: ο αστικός ιστός. Διαπερατά υλικά, πράσινες στέγες, μικρά πάρκα γειτονιάς που απορροφούν και φιλτράρουν το νερό. Η πόλη επιτέλους θα γίνει μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος.

Τέταρτη ζώνη: το παράκτιο μέτωπο. Φάληρο, Ελληνικό, Λαύριο. Αποκατάσταση υγροτόπων και φυσικών ζωνών προστασίας απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

«Υπάρχει και μία απλή, οικονομική αλήθεια, που και για αυτή είναι υπεύθυνη η σημερινή κυβέρνηση: Κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη, εξοικονομεί πολλαπλάσια σε μελλοντικές ζημιές και αποζημιώσεις», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ