Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον για στρατηγική επιλογής του φόβου και προσπάθεια τρομοκράτησης των πολιτών ενόψει των εκλογών.

Απαντώντας στο δίλημμα «Ελπίδα ή Περιπέτεια» που έθεσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλευρά της κυβέρνησης: «Πραγματικά ήταν συγκινητική η προσπάθειά τους, διότι θέλουν να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε. […] Από το δίλημμα “Μητσοτάκης ή Χάος”, πήγατε στο προσβλητικό δίλημμα για τη Δημοκρατία “Μητσοτάκης ή Ερντογάν” και πήγαμε σήμερα σε άλλο δίλημμα, “Ελπίδα ή Περιπέτεια”».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε το αφήγημα περί «ελπίδας», παραθέτοντας μια σειρά από αστοχίες της κυβερνητικής πολιτικής: Υπενθύμισε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει τη στεγαστική πολιτική «στο χείλος του γκρεμού», στερώντας από νέους και φοιτητές το δικαίωμα στη στέγαση. Σημείωσε ότι οι Έλληνες πληρώνουν τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία. Έκανε λόγο για επιθέσεις σε ανεξάρτητες αρχές, παρακράτος υποκλοπών και μετατροπή του Συντάγματος σε «κουρελόχαρτο».

Η σύγκρουση για το Σύνταγμα και το Άρθρο 86

Αναφερόμενος στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης απέρριψε την κυβερνητική πρόταση για το Άρθρο 86 (περί ευθύνης υπουργών), τονίζοντας ότι η ΝΔ επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο των αποφάσεων στα χέρια της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αγνοώντας την κοινωνική κατακραυγή για υποθέσεις όπως η τραγωδία των Τεμπών.

«Αναθεώρηση του 86 ώστε η ποινική ευθύνη υπουργών να ερευνάται από ειδικό δικαστικό όργανο, ανεξάρτητα από την έγκριση της Βουλής. Αυτό θέλει η κοινωνία. Όχι αυτό που επιλέξατε εσείς».

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά του Μάκη Βορίδη, υπενθυμίζοντας τη χρήση του Άρθρου 86 στο παρελθόν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ προκάλεσε την κυβέρνηση να συναινέσει στην αλλαγή του Άρθρου 110, ώστε να απαιτούνται 180 ψήφοι για μελλοντικές συνταγματικές αλλαγές, αποτρέποντας κομματικούς εκβιασμούς.

Κάλεσμα για παραίτηση Φλωρίδη στη δευτερολογία

Κατά τη δευτερολογία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, καταλογίζοντας στον Πρωθυπουργό «υποκριτικό ταλέντο» και ερμηνεύοντας τα λεγόμενά του ως έμμεση αποδοκιμασία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

«Εγώ λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κ. Φλωρίδη για παραίτηση. […] Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα σε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός συνεργάτης».

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης τράβηξε διαχωριστική γραμμή μεταξύ της δικής του πολιτικής πορείας και των πρακτικών της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας στις συγκρίσεις με το παρελθόν: «Θέλετε βαρβάρους. Οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια, κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ».