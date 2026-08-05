Στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, έκανε στάση ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης και εθελοντές της Dog’s Voice, της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων (ΖΕΜ) και του Αδέσποτου Παλμού.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκατοντάδες οικόσιτα και αδέσποτα σκυλιά διασώθηκαν από τα πύρινα μέτωπα και περιθάλπονται μέχρι να επιστρέψουν με ασφάλεια στους ιδιοκτήτες τους ή να υιοθετηθούν. Ο κ. Ανδρουλάκης τους συνεχάρη όλους για το έργο τους, καθώς σε κάθε πυρκαγιά, σε κάθε φυσική καταστροφή, όπως είπε, είναι εκεί για να μη μείνει κανένα πλάσμα αβοήθητο. «Τώρα είναι δικό μας χρέος να σταθούμε δίπλα σας, να γίνουμε άλλος ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη φροντίδα, την περίθαλψη και τη φιλοξενία των αγαπημένων μας φίλων», ανέφερε μεταξύ άλλων.