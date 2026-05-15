Συκοφαντία και ενορχηστρωμένη λασπολογία του Άδ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αργά το βράδυ της Πέμπτης σε συνέντευξή του στο Action24.

«Από τη μια ο πρωθυπουργός το παίζει καλός, ζητάει συγγνώμη, λέει ότι δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μιντιακός μηχανισμός, όπου συμμετέχουν υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η ‘Ομάδα Αλήθειας’ και διάφορα φιλικά σάιτ, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές. Και τότε, πάλι διαρροές και υπονοούμενα», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και δήλωσε κατηγορηματικά: «Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη ότι είναι ψεύτης και συκοφάντης όταν ισχυρίζεται πως τον ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. «Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός (σ.σ. για την εκμίσθωση οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο στο Κτηματολόγιο) έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε τον Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

Είπε ότι από το 2022 το Κτηματολόγιο παραμένει στο κτήριο με παράταση της σύμβασης την οποία έκανε μονομερώς και πως οι διαγωνισμοί που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτήριο και κηρύσσονται άγονοι, και σ’ αυτούς δεν μετέχει η οικογένεια του.

Για την κατηγορία του κ. Γεωργιάδη για τη χρήση κρατικών χρημάτων ώστε να γίνει ανακαίνιση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Το ‘χρέπι του Ανδρουλάκη’ ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατόν κτήριο πενταετίας να είναι χρέπι; Τα χρήματα τα έδωσε το κτηματολόγιο επειδή προηγουμένως στεγαζόταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές. Και τα έδωσαν αυτοί, αφότου το νοίκιασαν, για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο».

Πρόσθεσε ότι είναι συκοφαντία πώς έχει εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δεκαέξι χρόνια ενώ αντιθέτως εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. «Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι ‘μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ.’ είναι μία ακόμα συκοφαντία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Συκοφαντία είναι επίσης, είπε, όσα του προσάπτουν για «αδήλωτα» λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό.

«Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Ας δούμε, λοιπόν, τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ’ έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και αγοράζουν μετοχές, ακίνητα και (σ.σ. έχουν) διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό».

«Η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα. Είναι υπερφορολογημένα. Πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πλήρωναν. Αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι ‘μαύρα’, όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο», υπογράμμισε.

Κατήγγειλε ως « δημοσιογράφο» τον «Κατακουζηνό», που υπέγραψε το δημοσίευμα με βάση το οποίο δέχθηκε έντονη κριτική από κυβερνητικά στελέχη λέγοντας ότι είναι ψευδές και υπογράμμισε πώς το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε δημοσίευμα με συκοφαντίες αποπειρώμενο πολιτική δολοφονία, ηθική εξόντωση. «Το οργανωμένο σύστημα «Ομάδα Αλήθειας», Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διαφόρων σάιτ που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων», επέμεινε.

Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον κατέκρινε επισημαίνοντας ότι ο κ. Τσίπρας ηττήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά της μεταπολίτευσης και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη».

Πήρε αποστάσεις από στελέχη του κόμματός του που αμφισβήτησαν τις δημοσκοπήσεις ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτες τις πρόσφατες δηλώσεις της κ. Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας, για τη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο κ. Ανδρουλάκης παρατήρησε ότι δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο αρκετές ημέρες μετά τα δημοσιεύματα και κατόπιν ερώτησης ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τώρα που είδε τον πρόεδρο (της Κύπρου Νίκο) Χριστοδουλίδη, πότε θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης; Ή θα κάνει την πάπια; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα – απάντηση στην Τουρκία πόντισης του καλωδίου;»

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αντιδρώντας στην είδηση ότι κατέληξε η δεύτερη νεαρή κοπέλα που έπεσε στο κενό μαζί με φίλη της στην Ηλιούπολη, ανέφερε: «Δυο νέα παιδιά αυτοκτόνησαν και πρέπει κατ’ αρχάς η κοινωνία μας και εμείς οι πολιτικοί να σκεφτούμε τι λάθος έχει γίνει και στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις δομές που υπάρχουν, διότι τα παιδιά σε αυτή την εποχή του ανταγωνισμού χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Δεν είμαστε πριν κάποια χρόνια που ήταν εντελώς διαφορετικά τα κοινωνικά μοντέλα. Και ξεκινάω από αυτό διότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε σε κάθε σχολείο να υπάρχει ένας ψυχολόγος, να υποστηρίζουμε τις οικογένειες και τα παιδιά πριν τις πανελλαδικές και σε καταστάσεις που αφορούν μπούλινγκ».